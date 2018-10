"New York'taki şüpheli paketlerden çıkan beyaz toz tehdit içermiyor"

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkan Yardımcısı William Sweeney, New York'taki adreslere gönderilen şüpheli paketlerdeki beyaz tozun biyolojik tehdit içermediğini söyledi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve New York Polis Komiseri James P. O'Neill, FBI Başkan Yardımcısı Sweeney ve diğer güvenlik yetkilileri, New York'taki belirli adreslere gönderilen şüpheli paketlere ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Sweeney, New York'taki adreslere gönderilen paketlerde bulunan beyaz tozların biyolojik tehdit unsuru içermediğini belirterek, testlerin devam ettiğini söyledi.

ABD basınında, paketlerin Florida'dan gönderildiğine dair çıkan haberlere de değinen Sweeney, paketlerin nereden geldiği bilgisini şu durumda paylaşamayacağını ancak bazılarında ABD posta hizmetinin kullanıldığını söyleyebileceğini kaydetti.

Sweeney, daha başka paketlerin de gönderilmiş ya da gönderilecek olma ihtimali bulunduğunu vurgulayarak, "FBI, bu eylemin sorumlusu kişi ya da kişileri tespit etmek ve yakalamak için elimizdeki tüm kaynakları kullanacak." diye konuştu.