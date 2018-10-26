"New York'taki şüpheli paketlerden çıkan beyaz toz tehdit içermiyor"

Sweeney, daha başka paketlerin de gönderilmiş ya da gönderilecek olma ihtimali bulunduğunu vurgulayarak, "FBI, bu eylemin sorumlusu kişi ya da kişileri tespit etmek ve yakalamak için elimizdeki tüm kaynakları kullanacak." diye konuştu.

ABD basınında, paketlerin Florida'dan gönderildiğine dair çıkan haberlere de değinen Sweeney, paketlerin nereden geldiği bilgisini şu durumda paylaşamayacağını ancak bazılarında ABD posta hizmetinin kullanıldığını söyleyebileceğini kaydetti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve New York Polis Komiseri James P. O'Neill, FBI Başkan Yardımcısı Sweeney ve diğer güvenlik yetkilileri, New York'taki belirli adreslere gönderilen şüpheli paketlere ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

- "Son 8 saatte şüpheli pakete rastlanmadı"

ABD Posta Denetleme Servisinin New York Bölge yetkilisi Philip Bartley de 600 bin posta çalışanın kendilerine ulaşan paketleri denetlediğini belirterek, "Şüpheli paketler için gözümüzü ve kulağımızı dört açıyoruz." dedi.

Şu ana kadar 10 şüpheli paketin bulunduğunu kaydeden Bartley, "Son 8 saatte posta ağında herhangi bir şüpheli pakete rastlanmadığını söyleyebilirim." diye konuştu.

- "New Yorklular şu anda güvende"

Komiser O'Neill, "New Yorklular şu anda güvende." ifadelerini kullanarak, buna rağmen kent sakinleri ve ziyaretçilere tetikte olmaları uyarısında bulundu.

Neill, söz konusu olayın sorumlularının bulunup, adalete teslim edilmesi için söz verdi.

Belediye Başkanı Blasio da, New York halkını bu tür "terör eylemlerine boyun eğmedikleri ve güçlü kaldıkları için" tebrik etti.

- Şüpheli paketler ABD'de paniğe yol açtı

Macar asıllı Amerikalı milyarder iş adamı George Soros'un New York'taki evinin posta kutusunda hafta başında patlayıcı madde bulunmuştu.