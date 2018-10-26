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"New York'taki şüpheli paketlerden çıkan beyaz toz tehdit içermiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 00:09 | Son Güncelleme

FBI Başkan Yardımcısı William Sweeney, New York'taki adreslere gönderilen şüpheli paketlerdeki beyaz tozun biyolojik tehdit içermediğini açıkladı - Sweeney: - "FBI, bu eylemin sorumlusu kişi ya da kişileri tespit etmek ve yakalamak için elimizdeki tüm kaynakları kullanacak" - ABD Posta Denetleme Servisinin New York Bölge yetkilisi Philip Bartley: - "Son 8 saatte posta ağında herhangi bir şüpheli pakete rastlanmadığını söyleyebilirim"

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkan Yardımcısı William Sweeney, New York'taki adreslere gönderilen şüpheli paketlerdeki beyaz tozun biyolojik tehdit içermediğini söyledi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve New York Polis Komiseri James P. O'Neill, FBI Başkan Yardımcısı Sweeney ve diğer güvenlik yetkilileri, New York'taki belirli adreslere gönderilen şüpheli paketlere ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Sweeney, New York'taki adreslere gönderilen paketlerde bulunan beyaz tozların biyolojik tehdit unsuru içermediğini belirterek, testlerin devam ettiğini söyledi.

ABD basınında, paketlerin Florida'dan gönderildiğine dair çıkan haberlere de değinen Sweeney, paketlerin nereden geldiği bilgisini şu durumda paylaşamayacağını ancak bazılarında ABD posta hizmetinin kullanıldığını söyleyebileceğini kaydetti.

Sweeney, daha başka paketlerin de gönderilmiş ya da gönderilecek olma ihtimali bulunduğunu vurgulayarak, "FBI, bu eylemin sorumlusu kişi ya da kişileri tespit etmek ve yakalamak için elimizdeki tüm kaynakları kullanacak." diye konuştu.

- "Son 8 saatte şüpheli pakete rastlanmadı"

ABD Posta Denetleme Servisinin New York Bölge yetkilisi Philip Bartley de 600 bin posta çalışanın kendilerine ulaşan paketleri denetlediğini belirterek, "Şüpheli paketler için gözümüzü ve kulağımızı dört açıyoruz." dedi.

Şu ana kadar 10 şüpheli paketin bulunduğunu kaydeden Bartley, "Son 8 saatte posta ağında herhangi bir şüpheli pakete rastlanmadığını söyleyebilirim." diye konuştu.

- "New Yorklular şu anda güvende"

Komiser O'Neill, "New Yorklular şu anda güvende." ifadelerini kullanarak, buna rağmen kent sakinleri ve ziyaretçilere tetikte olmaları uyarısında bulundu.

Neill, söz konusu olayın sorumlularının bulunup, adalete teslim edilmesi için söz verdi.

Belediye Başkanı Blasio da, New York halkını bu tür "terör eylemlerine boyun eğmedikleri ve güçlü kaldıkları için" tebrik etti.

- Şüpheli paketler ABD'de paniğe yol açtı

Macar asıllı Amerikalı milyarder iş adamı George Soros'un New York'taki evinin posta kutusunda hafta başında patlayıcı madde bulunmuştu.

Ardından dün, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Washington'daki evi ile eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı eşi Hillary Clinton'ın New York'un banliyösü Chappaqu'daki evlerine, içerisinde patlayıcı madde olan paketler gönderilmişti.

New York Polisi, yayın kuruluşu CNN'in de içinde bulunduğu Time Warner Center'a da benzer bir paket gönderildiğini açıklamıştı.

Eski Adalet Bakanı Eric Holder'a gönderilen bir paket adresin yanlış yazılması sonucu, Temsilciler Meclisinin Florida üyesi Demokrat Debbie Wasserman Schultz'un Florida'daki ofisine teslim edilmiş ayrıca, San Diego Polisi de Demokrat Partiden California Senatörü Kamala Harris'in ofisinin olduğu binada şüpheli bir paket bulunduğunu ve binanın bir bölümünün boşaltıldığını açıklamıştı.

Son olarak bu sabah, New York kentinde aktör Robert De Niro'nun sahibi olduğu restorana ve ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Delaware'deki adresine şüpheli paketler gönderilmişti.

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ABD New York şüpheli paket

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