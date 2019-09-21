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New York'taki Suudi etkinliğine "Kaşıkçı" iptali

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 05:58 | Son Güncelleme

New York Halk Kütüphanesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensinin hayır kurumunun sponsorluğunda düzenlenmesi planlanan gençlik forumu, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle insan hakları gruplarından gelen tepkiler üzerine iptal edildi

NEW YORK (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul açılışı çerçevesinde New York’ta Suudi Arabistan sponsorluğunda düzenlenmesi planlanan gençlik forumu insan hakları gruplarından gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

Forumun düzenleneceği New York Halk Kütüphanesinin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kütüphane, programın ve sponsorlarından biri hakkındaki halkın endişelerinin farkındadır. Kütüphanedeki işleyişte olası engeller ve kullanıcılarımızın güvenliği nedeniyle bu karar alındı.” ifadeleri kullanıldı.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kişisel vakfı MiSK’in sponsorluğunda, BM Genel Sekreteri Gençlik Elçisi Ofisi (OSGEY) ile birlikte düzenlenecek forumun BM Genel Kurul görüşmelerinin başlayacağı 23 Eylül’de yapılması planlanıyordu.

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayeti ile olan bağı nedeniyle insan hakları örgütleri, kütüphanede yapılacak söz konusu programa, Veliaht Prensi bin Selman’ın yurtdışındaki itibarını arttırmasına yardımcı olacağı gerekçesiyle karşı çıkıyordu.

İptal kararından duyduğu memnuniyetini dile getiren PEN America'nın Üst Yöneticisi Suzanne Nossel, “Kütüphanenin bu jesti, Suudilere hala ‘utanç’ diye bir şey olduğu ve toplumun bu vahşeti tasvip etmeyeceğini göstermenin etkili bir yoludur.” dedi

Daha önce de Kaşıkçı cinayeti nedeniyle, Bill ve Melinda Gates Vakfı Kasım 2018’de Suudilerle ortak çalışmalara yönelik fonlarını kestiğini duyurmuş, Harvard Üniversitesi de Temmuz 2019’da, Veliaht Prensi bin Selman'ın hayır kurumu MiSK'ten gelen 100 öğrenciye ayrılan kontenjanı iptal ettiğini açıklamıştı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (ÖHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Güterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.

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BM Genel Sekreteri Gençlik Elçisi Ofisi (OSGEY) misk New York Halk Kütüphanesi Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

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