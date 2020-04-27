New York’taki Türk Doktor: “Nüfusun Tamamına Test Yapmadan Normale Dönüş Zor”

Amerika’da uzun yıllardır kardiyolog olarak görev yapan Doktor Özgen Doğan’a göre bugün New York dahil bazı bölgelerde vaka sayısındaki artış hızının yavaşlaması, sosyal izolasyonun başarısı. Oysa Almanya’daki gibi salgının ilk günlerinde çok sayıda test yapılsaydı, ABD’deki vaka sayısı bugünkü gibi dünyanın bir numarası olmazdı.
“Ne kadar test yaparsanız New York’ta o kadar pozitif insan çıkar”
Doktor Doğan’ın çözüm önerisi, sorgusuz sualsiz herkese test yapılması. Zira bugünlerde Trump yönetiminin sıklıkla dile getirdiği tedbirlerin hafifletilerek normale dönülmesi için adımlar atıldığı takdirde salgının yeniden zirve yapması olasılığı çok yüksek. Dr. Özgen Doğan, New York’ta salgına bağlı olan ancak kayıtlara geçmeyen can kayıpları yaşandığını da söylüyor:
“Günde New York’ta 200 kişi evinde ölüyor. Bu aşırı yükselmiş bir rakam. Bunların büyük kısmı Covid’lidir zaten. Ölüm oranına onları da eklemek gerekir. Ne kadar çok test yaparsanız, New York’ta o kadar pozitif insan çıkacak. Bir sürü insanı hafif belirti ya da hiç belirtisiz etrafta dolaştırırsanız onlar (virüsü) herkese geçirirler.”
“Virüs kalp kasını etkiliyor, kalp krizini, pıhtılaşmayı arttırıyor”
Corona virüsüne dair bilinmeyenlerin sayısı bilinenlerden hala daha fazla. Virüsün herkeste başka belirtiler gösterdiği, kalp hatta beyin hasarı gibi ciddi etkiler yarattığı, son haftalarda öğrendiğimiz gerçeklerden. New York’taki Presbyterian Hastanesi bünyesinde çalışan Kardiyolog Özgen Doğan, Corona virüsü tedavisinde kardiyoloji uzmanlarının da aktif bir şekilde görev aldığını şu sözlerle ifade ediyor:
“(Virüs) Kalbin kasını da etkiliyor, iltihap yapıyor. Aynı zamanda pıhtılaşmayı da arttırıyor. Kalp krizini gösteren bulguları da arttırıyor. Bir sürü insanın kalp problemi oluyor. EKG’de QT denen bölümü uzatıyor. Bir sürü hasta bu uzatmayla geliyor. Çok uzarsa ani kalp durması yapabilir.”
Hidroksiklorokinin kalbe yan etkileri neler?
Doktor Doğan, Başkan Donald Trump’ın virüsle mücadele kapsamında kullanılması için adını en fazla gündemde tuttuğu ilaç olan hidroksiklorokini tedavide kullandıklarını, ancak hidroksiklorokinin yan etkileri nedeniyle hastaların çok yakın takipte olduğunu söylüyor:
“Kullanılan ilaçlar da hidroksiklorokin ve Zithromax de aynı zamanda yan etki olarak EKG’nin bu bölümünü uzatıyor. Bu ilaçları verip eve yollayamıyoruz, hastanede tedavi görmesi gerekiyor. Çünkü kalbe olan yan etkisini izlemek için EKG olması lazım. Bu iki ilacı kullanıyoruz, başka da ilaç kullanmıyoruz.”
“Sadece ateşi ve öksürüğü olanlara yapılan testle sonuç alınmaz, hastalık patlar”
Amerika’da bir kişiye test yapılması için bazı kriterlere uyması gerektiğini belirten uzman, bunun yanlış olduğunu kaydediyor:
“Ateşi olan insanlara yapıyorsunuz sadece. Hiç semptomu olmayan insanlar dolaşıyor. Onun için ayırt etmeden herkesi test yapmak gerekiyor. Ateşi var, öksürüyor diye yapılan testle sonuç alınmaz. Hastalık geri döner, bir daha patlar.”
“ABD’de milyonlarca kişi ölebilirdi’’
Yepyeni bir düzene alışmaya çalışan, kendi geleceği ve insanlık için kaygılanan herkesin aklındaki soruyu da soruyoruz Özgen Doğan’a. Hayat nasıl normale döner? Bu soruya, ”Herkesin bağışıklık kazandığından emin olunduğu zaman” yanıtını veren Doğan, bunun da nüfusun neredeyse tamamına test yapmaktan geçtiğini hatırlatıyor. Uzman, sağlık sektörü çalışanlarına ise art arda test yapılması gerektiğini, zira testlerin yüzde 30’nun yanlış negatif çıktığını ve hata payının yüksek olduğunu vurguluyor.
“Aşı olana kadar bunun devam etmesi lazım, yani bir, bir buçuk sene. Bıraktığınız anda geri gelir. Eğer sosyal izolasyon yapılmasaydı, herkes bıraksaydı, milyonlarca kişi ölebilirdi Amerika’da. Türkiye’de de dünyada da. Normalizasyona geçiyorum demeden seri bir test ağı geliştirmek lazım. ‘Ne zaman normalleşeceğiz?’ deniyor. Herhalde normali yeniden tasvir etmek lazım. Eskisi gibi normal olmayacak, uzun seneler alacak.”
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