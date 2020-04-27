New York’taki Türk Doktor: “Nüfusun Tamamına Test Yapmadan Normale Dönüş Zor”

Amerika’da uzun yıllardır kardiyolog olarak görev yapan Doktor Özgen Doğan’a göre bugün New York dahil bazı bölgelerde vaka sayısındaki artış hızının yavaşlaması, sosyal izolasyonun başarısı. Oysa Almanya’daki gibi salgının ilk günlerinde çok sayıda test yapılsaydı, ABD’deki vaka sayısı bugünkü gibi dünyanın bir numarası olmazdı.

“Ne kadar test yaparsanız New York’ta o kadar pozitif insan çıkar”

Doktor Doğan’ın çözüm önerisi, sorgusuz sualsiz herkese test yapılması. Zira bugünlerde Trump yönetiminin sıklıkla dile getirdiği tedbirlerin hafifletilerek normale dönülmesi için adımlar atıldığı takdirde salgının yeniden zirve yapması olasılığı çok yüksek. Dr. Özgen Doğan, New York’ta salgına bağlı olan ancak kayıtlara geçmeyen can kayıpları yaşandığını da söylüyor:

“Günde New York’ta 200 kişi evinde ölüyor. Bu aşırı yükselmiş bir rakam. Bunların büyük kısmı Covid’lidir zaten. Ölüm oranına onları da eklemek gerekir. Ne kadar çok test yaparsanız, New York’ta o kadar pozitif insan çıkacak. Bir sürü insanı hafif belirti ya da hiç belirtisiz etrafta dolaştırırsanız onlar (virüsü) herkese geçirirler.”