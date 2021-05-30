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New York’taki Türk Tiyatrosu ‘Dijital Açılış’la Başlıyor

30.05.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk-Amerikan Repertuar ve Eğlence Tiyatrosu (TARTE) 2021 tiyatro sezonuna dijital platformda "Ben Anadolu: Monolog Serisi" ile başlıyor

New York’taki Türk Tiyatrosu ‘Dijital Açılış’la Başlıyor

Türk-Amerikan Repertuar ve Eğlence Tiyatrosu (TARTE) 2021 tiyatro sezonuna dijital platformda "Ben Anadolu: Monolog Serisi" ile başlıyor.

VOA Türkçe’yle konuşan TARTE'in kurucusu aktör ve direktör Ayse Eldek Richardson önümüzdeki 18 hafta boyunca devam edecek olan bu yeni eseri sergilemek için çok büyük gurur duyduklarını belirtti.

Eldek “18 hafta boyunca Anadolu'yu yeniden tanıma şansına sahip olacağız. Her hafta farklı bir zaman ve o zamana damgasını vurmuş bir kadını tanıyacağız. Ve her hafta o dönemin detaylarını inceleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Eldek oyunun kadrosunun birçok yetenekli ve güçlü kadınlardan oluştuğunu belirtti. “Türkiye’den, İngiltere’den, Seattle'dan, Memphis'ten ve NY 'tan katılan oyuncularımız var. Bazıları Türk bazıları yabancı oyuncular. Bu harika performansları seyircilerimizle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz,” diyen Eldek oyunu Türkiye’den ve dünyanın her köşesinden izlenebileceğini de ekledi.

Ben Anadolu monolog serisi 29 Mayıs 2021 de yerel saatle 19’da (TS: 02.00) www.tarteusa.com üzerinden izlenebilecek.

New York’ta tüm Broadway eserleri ve tiyatrolar pandemi döneminde kapanmış ve Eylül ayına kadar kapalı olacağı açıklanmıştı.

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