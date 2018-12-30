HABER

New York'taki yeni yıl kutlamalarında Kaşıkçı da anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 03:58 | Son Güncelleme

New York'taki yeni yıl kutlamalarında Kaşıkçı da anılacak

New York'un ünlü Times Meydanı'nda yapılacak geleneksel yeni yıl kutlamalarında Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı da anılacak.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Times Meydanı'nda her yıl geleneksel olarak yapılan kristal küre töreninin bu yılki teması "basın özgürlüğü" olacak.

Törende, Kaşıkçı ve hayatını kaybeden diğer gazeteciler anılacak.

Kaşıkçı'nın Washington Times'daki editörü ve New York Times, CBS, CNN gibi basın kuruluşlarının editörleri, kristal topu düşürecek düğmeye basacak.

Times Meydanı Birliği Başkanı Tim Tompkins, yaptığı açıklamada, "Yeni yıl yaklaşırken geçmişe bakar ve geçen yılın en önemli olaylarını yansıtırız, geleceğe umutla bakar ve en çok değer verdiğimiz insan ve şeyleri anarız. Bu yıl, basın ve basın özgürlüğünü ve bunun korunması ve uygulamaya geçirilmesi için çalışanları anacağız." ifadelerini kullandı.

Tompkins, bu fikrin ilk olarak Kaşıkçı cinayetinden doğduğunu vurguladı.

Times Meydanı'ndaki bu yılki kutlamalara yaklaşık 2 milyon kişinin katılması bekleniyor. Kutlamalar geniş güvenlik önlemleri altında yapılacak.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Yanan okulun önünde öğrencilerden hatıra pozu!Yanan okulun önünde öğrencilerden hatıra pozu!
Cami tuvaletinde korkunç olay! Hemen polisi aradıCami tuvaletinde korkunç olay! Hemen polisi aradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Times Meydanı yeni yıl

En Çok Okunan Haberler

CHP'den Binali Yıldırım'a istifa çağrısı

CHP'den Binali Yıldırım'a istifa çağrısı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Ve Burak Yılmaz transferi bitti!

Ve Burak Yılmaz transferi bitti!

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencilerden pes dedirten görüntü! Yanan okullarının önünde fotoğraf çektirdiler!

Yanan okulun önünde öğrencilerden hatıra pozu!

Cami tuvaletinde korkunç olay! Hemen polisi aradı

Cami tuvaletinde korkunç olay! Hemen polisi aradı

Gece yarısı korkunç kaza: Ölüler ve yaralılar var!

Gece yarısı korkunç kaza: Ölüler ve yaralılar var!

Kan donduran olay! Abisini öldürüp tuvalete gömdü

Tüyler ürperten olay! Polise gidip her detayı anlattı!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 29 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgula

Talihli rakamlar belli oldu

Denizli’de tren kazası: 1’i polis 5 yaralı

Denizli’de tren kazası: 1’i polis 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.