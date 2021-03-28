New York’tan “İlk COVID-19 Pasaportu”

ABD’yi bir yıla aşkın bir süredir etkisi altına alan COVID-19 salgınının ülkede yarattığı ekonomik sıkıntıların bir an önce aşılması ve yaşamın normale döndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. ABD’deki eyaletler, kısıtlama tedbirlerini gevşetmek, ekonomilerini canlandırmak için yeni formüller bulmaya çalışıyor.
ABD’de salgına bağlı en fazla can kaybının gerçekleştiği, geçtiğimiz aylarda, “Hayalet Şehir” olarak anılan New York’ta ise kent ekonomisini canlandırmak için yeni bir dijital uygulama devreye sokuldu. Yetkililerin, ülkenin ilk “COVID -19 pasaportu” olarak tanıttığı yeni uygulamayla, New Yorkluların tüm aşı ve test sonuçları kayıt altına alınacak.
New York eyaleti ve IBM firmasının ortaklaşa geliştirdiği ücretsiz uygulama QR koduyla çalışacak. Uygulamayı cep telefonlarına indiren New Yorkluların salgınla ilgili tüm verileri bu uygulamada toplanacak. Aşılarını tamamlayan, testleri negatif olan New Yorklular, uygulama sayesinde birçok spor müsabakası, sanat, eğlence, konser, tiyatro, sinema gibi etkinliklere katılabilecek. Uygulamayı indirenlerin sağlıkla ilgili verileri sürekli güncelleştirilecek. Yetkililer, önceki gün devreye giren yeni uygulamayla birlikte kentteki işletmelerin müşteri kapasitelerinin en güvenli şekilde arttırmayı, ekonomiyi canlandırmayı hedeflediklerini söyledi.
ABD’de Her Üç Yetişkinden Birine Aşı Yapıldı
ABD’de Pazar günü itibarıyla en az her üç yetişkinden birine COVID-19 aşısı vurulduğu açıkladı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) yaptığı resmi açıklamaya göre, şimdiye kadar 93 milyon 631 bin 163 kişiye ilk doz, 51 milyon 593 bin 564 kişiye de, her iki doz aşının yapıldığı bildirildi.
ABD’de şimdiye kadar yapılan aşı sayısının da toplamda 143 milyon 462 bin 691 doza ulaştığı açıklandı
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, şimdiye kadar ABD genelinde 180 milyon 644 bin 125 doz aşının eyaletlere dağıtıldığını belirtti. ABD’de salgına yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısının da 545 bin 273 kişiye yükseldiği kaydedildi.
36 ülkede aşı yapılamıyor
Bu arada zz gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerde aşı yapımının endişe verici olduğu belirtiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri Birleşmiş Milletler’in aşı dağıtım programı kapsamında, son bir ayda 61 ülkeye 32 milyondan fazla aşı dağıtıldığını açıkladı.
Yetkililer, halen BM’den aşı bekleyen diğer 20 ülkeye ise öncelikli olarak sağlık çalışanlarına yapılmak üzere gerekli sayıda aşının yaklaşık iki hafta içinde ulaştırılacağını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, 177 ülkede COVID-19 aşısı yapıldığının ancak 36 ülkede hala aşı yapılamadığını kaydetti.