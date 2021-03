New York’tan “İlk COVID-19 Pasaportu”

ABD’yi bir yıla aşkın bir süredir etkisi altına alan COVID-19 salgınının ülkede yarattığı ekonomik sıkıntıların bir an önce aşılması ve yaşamın normale döndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. ABD’deki eyaletler, kısıtlama tedbirlerini gevşetmek, ekonomilerini canlandırmak için yeni formüller bulmaya çalışıyor.

ABD’de salgına bağlı en fazla can kaybının gerçekleştiği, geçtiğimiz aylarda, “Hayalet Şehir” olarak anılan New York’ta ise kent ekonomisini canlandırmak için yeni bir dijital uygulama devreye sokuldu. Yetkililerin, ülkenin ilk “COVID -19 pasaportu” olarak tanıttığı yeni uygulamayla, New Yorkluların tüm aşı ve test sonuçları kayıt altına alınacak.

New York eyaleti ve IBM firmasının ortaklaşa geliştirdiği ücretsiz uygulama QR koduyla çalışacak. Uygulamayı cep telefonlarına indiren New Yorkluların salgınla ilgili tüm verileri bu uygulamada toplanacak. Aşılarını tamamlayan, testleri negatif olan New Yorklular, uygulama sayesinde birçok spor müsabakası, sanat, eğlence, konser, tiyatro, sinema gibi etkinliklere katılabilecek. Uygulamayı indirenlerin sağlıkla ilgili verileri sürekli güncelleştirilecek. Yetkililer, önceki gün devreye giren yeni uygulamayla birlikte kentteki işletmelerin müşteri kapasitelerinin en güvenli şekilde arttırmayı, ekonomiyi canlandırmayı hedeflediklerini söyledi.