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New York’tan kalkan uçakta yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

ABD’nin New York şehrinden İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitmek üzere havalanan Virgin Atlantic Havayolları’na ait Airbus A330 model yolcu uçağının kabininde yangın çıktı.

ABD’nin New York şehrinden İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitmek üzere havalanan Virgin Atlantic Havayolları’na ait Airbus A330 model yolcu uçağının kabininde yangın çıktı. Uçak, Boston Havalimanı’na acil iniş yaptı.
ABD’nin New York şehrinden İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitmek üzere havalanan Virgin Atlantic Havayolları’na ait 138 uçuş numaralı yolcu uçağının birinci sınıf kabininde yangın çıktı. Boston Havalimanı’na acil iniş gerçekleştiren uçaktaki 217 yolcu başarılı bir şekilde tahliye edildi. Massachusetts Emniyetince yapılan açıklamada hiçbir yolcunun zarar görmediği bildirildi. Polis, yangının uçağın elektrik sistemlerinde gerçekleşen bir arıza nedeniyle çıkmış olabileceğini söyledi.
Uçaktaki yolculardan Cory Tanner (28), yangının uçak New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra çıktığını ifade ederek, “Uçak kalkalı 30 dakika olmadan birinci sınıf tarafından duman kokuları gelmeye başladı” dedi.
Virgin Atlantic Havayolları tarafından yapılan açıklamada, uçağın incelemeye alındığı kaydedildi.

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