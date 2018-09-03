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New York'tan, Milano'ya cam uzmanları İstanbul Üniversitesi'nde 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 18:37 | Son Güncelleme

ULUSLARARASI Cam Tarihi Vakfı’nın 21.

New York'tan, Milano'ya cam uzmanları İstanbul Üniversitesi'nde 

İSTANBUL, (DHA) ULUSLARARASI Cam Tarihi Vakfı’nın 21. Kongresi, Association Internationale pour l’histoire du Verre (AIHV), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev sahipliğinde İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda bugün başladı. 27 ülkeden 130 bilim insanının katılımıyla gerçekleşen etkinlik 7 Eylül'e kadar devam edecek.

27 ÜLKEDEN 130 KATILIMCI YER ALIYOR

Daha önce Berlin, Londra, Prag, New York, Milano gibi şehirlerde düzenlenen ve 3 yılda bir yapılan uluslararası sempozyumun açılışında DHA'ya konuşan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Uluslararası Cam Tarihi Vakfı tarafından düzenlenen bir sempozyum. Bu sene 21'incisi İstanbul'da gerçekleştiriliyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın ortak etkinliği olarak gerçekleştiriliyor. Bu kongre içinde cam ile ilgili tüm konular akademik, tarihi ve birçok başka yönü ile tartışılacak. 27 ülkeden 130 katılımcının yer aldığı ve yurt içinden de katılımın çok fazla olduğu bir kongre. Bu kongreyi İstanbul Üniversitesi'nin tarihi rektörlük binasında yapmak istedik" dedi.

REKTÖR PROF. DR. AYDIN: "ÜLKEMİZİ DEĞİL DÜNYAYI BESLEYEN BİR KURUMUZ"

Yurt dışından gelen misafirleri tarihi bir atmosferde ağırlamak istediklerini belirten İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın sempozyumda cam ile ilgili her şeyin detaylı olarak konuşulacağını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Bu sempozyum 3 yılda bir yapılıyor. Her seferinde farklı bir ülkede yapılıyor. Bu sene de İstanbul Üniversitesi buna destek vermek istedi. Bizim de cam-seramik bölümümüz var. Bu bizim üniversitemiz açısından çok önemli çünkü bizim sadece yurt içini destekleyen önemli bir akademik unsur olmadığımızı aynı zamanda da yurt dışını da destekleyen akademik bir çalışma ortamımız olduğunu da gösteriyor. Biz sadece ülkemizi değil dünyayı da besleyecek şekilde bilim üreten bir kurumuz. Bu açıdan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa olarak sempozyumu destekledik ve benzer organizasyonlara yer vermeyi de düşünüyoruz."

"NEW YORK METROPOLITAN MUZESİ'NDEN DE KATILIMCILAR VAR"

New York Metropolitan Müzesi gibi alanında uzman isimlerden katılımcıların olduğu sempozyumda konuşan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Müdürü ve Uluslararası Cam Tarihi Vakfı'nın 21. Kongre Yürütme Komites Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Köse misafirleri 565 yıllık tarihi bir binada ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

(FOTOĞRAFLI)

New York'tan, Milano'ya cam uzmanları İstanbul Üniversitesi'nde New York'tan, Milano'ya cam uzmanları İstanbul Üniversitesi'nde

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