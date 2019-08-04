New York'un Botanik Bahçesi'nde Brezilya Esintileri

Brezilyalı sanatçı, peyzaj mimarı ve çevreci Roberto Burle Marx ve onun hayati boyunca Brezilya’nın değişik şehirlerinde yarattığı tropik ve sanat dolu bahçeleri bu yaz New York Botanik Bahçesi’ne konuk oluyor.

29 Eylül’e kadar devam edecek olan sergi için Botanik Bahçesi’nin güney bölümüne Brezilya’nın tropikal bitkilerinden ve Marx ‘in imzası haline gelen yuvarlak siyah beyaz patikaları olan bir bahçe ve Amazon nehrinde yetişen nilüferlerin süslediği bir de havuz yapıldı.

Bahçenin içindeki beyaz duvar, merkezi Sao Paulo’da bulunan Banco Safra’nın merkez binası için Marx ‘in yaptığı duvarın replikası.

Sergi ayrıca Marx’ın resimleri, Amazon ormanlarını koruma üzerine yaptığı çalışmalarla ilgili yazıları ve bir sanat merkezi haline gelen Sitio adını verdiği evinden de çok özel karelerin sergilendiği bir fotoğraf sergisinden oluşuyor.

1909’da Rio de Janeiro’da doğan Burle Marx, Brezilya’nın zengin florasını dünyaya tanıtan ve aynı zamanda Rio de Janeiro’nun sembolü olarak tanınan siyah beyaz mozaik kaldırımların da yaratıcısı bir sanatçı. Sadece Rio değil, tüm Brezilya’da eserleri bulunan Marx, ayrıca Amazon ormanlarının korunması için de hayatı boyunca çalışmış.

Botanik bahçesindeki sergi boyunca her hafta sonu Brezilya müziği severler bahçedeki bedava konserleri izleyebilecek.

