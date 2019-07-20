HABER

New York’un En Pahalı Mahallesi: Hudson Yards

20.07.2019 23:44 | Son Güncelleme

Manhattan’ın batısında bir zamanlar otobüs durağı olarak 28 hektarlık alana inşa edilen mahalle, sadece milyonlarca dolarlık ve hala çoğu boş olan rezidanslarıyla ve alışveriş merkeziyle değil, sosyal medyadaki yeriyle dikkatleri üzerine çekiyor

New York’un En Pahalı Mahallesi: Hudson Yards

New York’un en pahalı mahallesi Hudson Yards, Nisan ayından bu yana kentin en çok ziyaret edilen bölgesi olmaya aday.

Manhattan’ın batısında bir zamanlar otobüs durağı olarak 28 hektarlık alana inşa edilen mahalle, sadece milyonlarca dolarlık ve hala çoğu boş olan rezidanslarıyla ve alışveriş merkeziyle değil, sosyal medyadaki yeriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Vessel, yani “Araç” adı verilen 16 katlı sanat eseri, Instagram’ın en büyük paylaşımlarından biri. Aslında yapının adı tam da konmuş değil. Şişe takılmış dönere benzediği için halk arasında Şavarma, yani tavuk döner diye de adlandırılıyor.

İngiliz tasarımcı Thomas Heatherwick tarafından tasarlanan eser, 2 bin 500 basamaktan oluşan 154 merdivene sahip. 87 çelik parçanın taşıdığı eser İtalya’da bir fabrikada üretildikten sonra Amerika’ya deniz yolu ile getirilmiş. Newark limanından Amerika’ya girdikten sonra ise Hudson Nehri yoluyla Manhattan’daki yerine ulaşmış. Vessel ‘in maliyeti de Hudson Yards ‘in maliyeti kadar dikkat çekici. Eser 150 milyon dolara mal edildi. Vessel’e çıkmak bedava, ama önceden bilet almak gerekiyor. Çünkü günde sadece 700 kişinin çıkmasına izin veriliyor.

The Vessel kadar olmasa da dikkat çeken diğer Hudson Yards binası, The Shed adı verilen kültür merkezi.

Hudson Yards’ın arkasındaki isim Amerika’nın en ünlü futbol takımlarından Miami Dolphins’in de sahibi olan milyarder Stephan Ross. 78 yaşındaki Ross Hudson Yards’ın açılış töreninde yaptığı konuşmada New York’un en büyük mahallerinden birini yaratmış olmanın kendisine gurur verdiğini ve bu mahallenin hem turistler hem de New Yorkluların ilgisini çekmesini beklediğini vurguladı.

Ancak New Yorklular Hudson Yards konusunda Ross kadar heyecanlı görünmüyor. Birçok kentli, bu pahalı mahalle yerine New Yorkluların ihtiyacı olan uygun fiyatlı yerleşim bölgeleri kurulmasını istiyor. 25 milyar dolarlık projeye yatırım yapanlara, EB-5 tipi göçmenlik vizesi verilmesi ise bardağı taşıran son damla olmuş. Vize Amerika’da yararlı yatırımlara ortak olan kişilere verilse de, projenin herkesin ulaşamayacağı lüks konutlardan oluşması, New Yorkluları öfkelendirdi.

Hudson Yards tüm bu olumsuz özelliklerine rağmen bir yandan da New York’un çevresel bazlı en sürdürülebilir mahallesi. İlk LEED sertifikalı mahalle olan Hudson Yards yılda 24 bin metreküp karbondioksit gazının dünyaya yayılmasını önlüyor ve 42 bin metreküp yağmur suyunu biriktirerek çevresindeki parkların ve bahçelerin sulanması için kullanılmasını sağlıyor. Hudson Yards, skandallara rağmen binlerce kişinin ziyaret ettiği turistik bir yer olmaya doğru gidiyor.

PARTNERPlajlarda bu saçlar çok moda!Plajlarda bu saçlar çok moda!
İşitme Engelliler İçin Görüntülü Destek Hattıİşitme Engelliler İçin Görüntülü Destek Hattı
Göç Ettiği Kenti Resimle Tanımaya ÇalışıyorGöç Ettiği Kenti Resimle Tanımaya Çalışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

İran görüntüleri yayımladı! İşte o anlar...

İran görüntüleri yayımladı! İşte o anlar...

Kahreden olay! Önce oğlu sonra kardeşi girdikleri kuyudan çıkamayınca...

Kahreden olay! Önce oğlu sonra kardeşi girdikleri kuyudan çıkamayınca...

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Erbil’deki hain saldırıda flaş gelişme

Erbil’deki hain saldırıda flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi! Yunan Başbakan'dan dikkat çeken sözler!

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

British Airways, Kahire'ye uçuşları askıya aldı

İngiliz devinden flaş karar! Uçuşlar durduruldu

İran, İngiltere'ye ait tankere müdahale anının görüntülerini yayımladı

İran görüntüleri yayımladı! İşte o anlar...

Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sonrası ilk görüşme!

Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sonrası ilk görüşme!

Uçağın denize inme anı kokpit kamerasına yansıdı

Havada panik anları! Denize böyle indi

Çin’de gaz fabrikasında patlama: 10 ölü, 19 yaralı

Çin'deki patlamanın bilançosu ağırlaşıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.