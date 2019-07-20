New York’un en pahalı mahallesi Hudson Yards, Nisan ayından bu yana kentin en çok ziyaret edilen bölgesi olmaya aday.

Manhattan’ın batısında bir zamanlar otobüs durağı olarak 28 hektarlık alana inşa edilen mahalle, sadece milyonlarca dolarlık ve hala çoğu boş olan rezidanslarıyla ve alışveriş merkeziyle değil, sosyal medyadaki yeriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Vessel, yani “Araç” adı verilen 16 katlı sanat eseri, Instagram’ın en büyük paylaşımlarından biri. Aslında yapının adı tam da konmuş değil. Şişe takılmış dönere benzediği için halk arasında Şavarma, yani tavuk döner diye de adlandırılıyor.

İngiliz tasarımcı Thomas Heatherwick tarafından tasarlanan eser, 2 bin 500 basamaktan oluşan 154 merdivene sahip. 87 çelik parçanın taşıdığı eser İtalya’da bir fabrikada üretildikten sonra Amerika’ya deniz yolu ile getirilmiş. Newark limanından Amerika’ya girdikten sonra ise Hudson Nehri yoluyla Manhattan’daki yerine ulaşmış. Vessel ‘in maliyeti de Hudson Yards ‘in maliyeti kadar dikkat çekici. Eser 150 milyon dolara mal edildi. Vessel’e çıkmak bedava, ama önceden bilet almak gerekiyor. Çünkü günde sadece 700 kişinin çıkmasına izin veriliyor.