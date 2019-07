New York’un en pahalı mahallesi Hudson Yards, Nisan ayından bu yana kentin en çok ziyaret edilen bölgesi olmaya aday.

The Vessel kadar olmasa da dikkat çeken diğer Hudson Yards binası, The Shed adı verilen kültür merkezi.

Hudson Yards’ın arkasındaki isim Amerika’nın en ünlü futbol takımlarından Miami Dolphins’in de sahibi olan milyarder Stephan Ross. 78 yaşındaki Ross Hudson Yards’ın açılış töreninde yaptığı konuşmada New York’un en büyük mahallerinden birini yaratmış olmanın kendisine gurur verdiğini ve bu mahallenin hem turistler hem de New Yorkluların ilgisini çekmesini beklediğini vurguladı.

Ancak New Yorklular Hudson Yards konusunda Ross kadar heyecanlı görünmüyor. Birçok kentli, bu pahalı mahalle yerine New Yorkluların ihtiyacı olan uygun fiyatlı yerleşim bölgeleri kurulmasını istiyor. 25 milyar dolarlık projeye yatırım yapanlara, EB-5 tipi göçmenlik vizesi verilmesi ise bardağı taşıran son damla olmuş. Vize Amerika’da yararlı yatırımlara ortak olan kişilere verilse de, projenin herkesin ulaşamayacağı lüks konutlardan oluşması, New Yorkluları öfkelendirdi.

Hudson Yards tüm bu olumsuz özelliklerine rağmen bir yandan da New York’un çevresel bazlı en sürdürülebilir mahallesi. İlk LEED sertifikalı mahalle olan Hudson Yards yılda 24 bin metreküp karbondioksit gazının dünyaya yayılmasını önlüyor ve 42 bin metreküp yağmur suyunu biriktirerek çevresindeki parkların ve bahçelerin sulanması için kullanılmasını sağlıyor. Hudson Yards, skandallara rağmen binlerce kişinin ziyaret ettiği turistik bir yer olmaya doğru gidiyor.