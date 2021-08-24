New York’un İlk Kadın Valisi Kathy Hochul Göreve Başladı

Kathy Hochul, Salı günü New York’un ilk kadın valisi olarak görevine başladı. Cinsel taciz suçlamaları nedeniyle görevdeki son aylarında işleri boşladığı gerekçesiyle eleştirilen eski Vali Andrew Cuomo’nun ardından yeni yönetimin birçok zorluğu da devralması bekleniyor.

Geçmişte New York’u ABD Kongresi’nde temsil eden Demokrat Hochul Pazartesi gece yarısından hemen sonra özel bir etkinlikte eyalet başsavcısı Janet DiFiore denetiminde yemin ederek görevi devraldı.

Hochul’ın yerel saatle öğleden sonra bir konuşma yapması bekleniyor.

Salı sabahı erken saatlerde WGRZ yerel televizyonuna konuşan Hochul, ‘‘Omzumda sorumluluğun ağırlığını hissediyorum. New Yorklular’a bu göreve hazır olduğumu söyleyeceğim. Vali olarak onlara hizmet verecek olmaktan gurur duyuyorum ve yüzlerini kara çıkartmayacağım’’ diye konuştu.

Vali yardımcılığı yaptığı dönemde az tanınan Hochul, artık alacağı kararlarla ön planda olacak.

Nesiller boyunca eyalet yönetiminde kararların ‘‘odadaki üç adam’’ olarak anılan vali, eyalet senato lideri ve eyalet meclis başkanı tarafından alındığı konuşuluyordu.

Şimdi ise eyalet tarihinde ilk kez bu üç kişiden ikisi; Hochul ve eyalet senatosunun çoğunluk lideri Andrea Stewart-Cousins kadın. Yalnızca eyalet meclisi başkanı Carl Heastie erkek.

Cuomo, istifa edeceğini açıklamasından iki hafta sonra koltuğunu gece yarısı 12.00’de bıraktı. Cuomo’nun başsavcı Letitia James tarafından denetlenen bağımsız müfettişler tarafından hazırlanan ve Cuomo’nun 11 kadına cinsel tacizde bulunduğu sonucuna varan raporun yayınlanmasının ardından azil süreci ile karşı karşıya kalması kaçınılmaz hale gelmişti.

Görevdeki son günlerinde Cuomo, önceden kaydedilmiş bir veda mesajı yayınlayarak bir kez daha suçsuz olduğunu söyledi ve kendisine yapılanı ‘‘medya çılgınlığı’’ olarak değerlendirdi.

Hochul’ın en kısa zamanda okula dönen çocuklara maske zorunluluğu getirilip-getirilmemesi gibi konularda karar alması bekleniyor. Hochul maske zorunluluğuna sıcak baktığını daha önce ifade etmişti.

Hochul, federal kira yardımlarının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak için baskı altında olacak. Federal hükümet tarafından New Yorklular’ın kira borcunu ödemelerine yardımcı olmak için ayrılan 2 milyar doların çok azı bugüne kadar eyalette dağıtıldı ve bu imtiyazın süresinin dolmasına izin verilirse binlerce kişi tahliye olasılığıyla karşı karşıya kalacak.

Hochul’un New York’ta yönetim kültürünü değiştirip-değiştirmeyeceği de sorgulanıyor. Eyalette birçok üst düzey Demokrat önemli kararların dışında tutulmaktan şikayet ediyor ve Cuomo tarafından zorbalığa uğradıklarını söylüyordu.

Hochul’un aynı zamanda hızlı çalışması gerekeceği sanılıyor. Gelecek yılki seçimlerde aday olmayı planladığını belirten Hochul’ın, bahardaki Demokrat parti ön seçimlerinden önce favoriler arasına girmesi gerekiyor.

