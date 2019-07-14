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New York’un Kalbi Manhattan Karanlığa Gömüldü

14.07.2019 04:38 | Son Güncelleme

New York kentinin kalbi Manhattan’da, henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yaklaşık iki saat süren elektrik kesintisi yaşamı felç etti. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, elektrik kesintisinin uzun sürebileceği uyarısında bulundu

New York’un Kalbi Manhattan Karanlığa Gömüldü

New York kentinin kalbi Manhattan’da, henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yaklaşık iki saat süren elektrik kesintisi yaşamı felç etti.

Manhattan’ın orta bölgesindeki elektrik kesintisi nedeniyle çalışmayan asansörler yüzünden çok sayıda kişi, gökdelenlerin üst katlarındaki asansör boşluklarında mahsur kaldı. Asansörlerde mahsur kalanlar New York İtfaiyesi tarafından kurtarıldı. Manhattan’a yapılan metro seferleri de bazı istasyonlardaki elektrik kesintisi nedeniyle durdu.

Kentin turistik merkezlerinde Times Meydanı ve Broadway ’de elektrik kesintisinden etkilendi. Broadway’de oyunlar iptal edildi. Trafik ışıklarının çalışmamsı nedeniyle kentte trafik felç oldu.

Kente elektrik sağlayan Con Edison firması yaptığı açıklamada, Manhattan’ın bazı bölgelerindeki yaklaşık 43 bin aboneye elektrik veremediklerini açıkladı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, elektrik kesintisinin uzun sürebileceği uyarısında bulundu.

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