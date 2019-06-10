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New York'un Ortasında Helikopter Kazası

10.06.2019 21:37 | Son Güncelleme

Amerika’nın en kalabalık şehirlerinden New York’ta bir helikopterin binanın çatısına zorunlu iniş yapmaya çalıştığı sırada yaşanan kazada en az bir kişinin öldüğü bildiriliyor

New York'un Ortasında Helikopter Kazası

Amerika’nın en kalabalık şehirlerinden New York’ta bir helikopterin binanın çatısına zorunlu iniş yapmaya çalıştığı sırada yaşanan kazada en az bir kişinin öldüğü bildiriliyor.

Amerika televizyonlarında olay yerinden yayımlanan görüntülerde kentin Midtown bölgesindeki yüksek binalardan birinin üst katına çarptı. Çarpmanın etkisiyle binanın çatısında yangın çıktı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan New York Valisi Andrew Cuomo gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vali Cuomo kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ancak ilk belirlemelere göre helikopterin binanın çatı katına zorunlu iniş yapmaya çalıştığını söyledi.

Ancak inişin başarılı olmadığını ve helikopterin binanın çatı katına çarptığını, bu sırada binada bulunanların sarsıntıyı hissettiklerini aktardı. Daha sonra çıkan yangının kontrol altına alındığını binada kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Helikopterde bulunanlar arasında yaralılar olduğunu aktardı.

Her gün on binlerce turistin ziyaret ettiği New York’un göbeği sayılan Manhattan yarımadası, turistik helikopter gezilerinin de sık sık düzenlendiği bir bölge.

Ancak acil iniş yapmaya çalışan helikopterin turistik amaçlı New York semalarında seyredip seyretmediği henüz netleşmedi.

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