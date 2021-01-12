New York’un Salgınla Savaşında Yeni Dönem

Corona virüsü salgını geçen Mart ayından bu yana New York’ta 40 bin can aldı. Ekonominin felç olduğu eyalette, salgın hastalıkla mücadelede yeni bir döneme geçildiği açıklandı.
New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı “eyalete sesleniş” konuşmasında salgın hastalığa karşı verilen mücadeleyi, ekonomiyi ve 2021 vizyonunu değerlendirdi.
Vali Cuomo, New York eyaletinin başkenti Albany’deki vilayet binasının Amerikan iç savaşında kritik kararların verildiği tarihi “savaş odasında” yaptığı konuşmasında, salgın hastalığı yenmek için savaş başlattıklarını söyledi.
Cuomo, eyalette aşı olmaya hak kazanan kişilerin sayısının 3,2 milyondan 7 milyona yükseldiğini, aşı yapılma yaş sınırının 75’ten 65’e indirildiğini, ayrıca bağışıklık sistemi rahatsızlığı olan 65 yaş altı kişilere de aşı yapılacağını kaydetti.
İngiltere merkezli yeni tip virüs sayısı 55’e yükseldi
Salgın hastalığa karşı birçok cephede savaş verdiklerini belirten Vali Cuomo, New York’ta İngiltere kökenli yeni tip virüs vaka sayısının 12’ye, ABD genelinde ise yeni tip virüs vaka sayısının 55’e yükseldiğini söyledi.
Cuomo, New York’ta hastanede tedavi görenlerin sayısının, vaka ve ölümlerin tavan yaptığı Mayıs ayının rakamlarına ulaştığını belirterek, “Salgını yenmek için akıllı olup savaşmaktan başka hiçbir çaremiz yok” dedi.
Vali Cuomo, eyalete haftada sadece 300 bin doz aşı gönderildiğini belirterek, ”Federal hükümet bize aşıyı damla damla gönderiyor. New York’a çok daha fazla doz aşı gelmesi gerekiyor. Bu hızla gidersek herkese aşı yapmak Eylül ayına hatta Aralık ayına kadar uzayabilir. Belirlediğimiz öncelik yedi milyon kişiye de aşı yapmak altı ay sürebilir” dedi.
Vali Cuomo hedeflerinin 20 milyon nüfuslu eyaletin en az yüzde 70’ine aşı yapmak olduğunu belirtti. Cuomo, New York’ta kurulacak mega aşı merkezlerinin 24 saat hizmet vereceğini ayrıca, vakaları tespit etmek için yeni yüzlerce test kriz merkezini hizmete sokacaklarını belirtti.
“New York’ta ekonomiyi yeniden canlandırmak için yeni adımlar atacağız”
New York’un salgın hastalık yüzünden ciddi bir ekonomik krizle karşılaştığını ancak kentin eski gücüne dönmesi için yeni girişimlerde bulunacaklarını belirten Vali Cuomo, bu planlardan birinin de anında test uygulaması olduğunu kaydetti.
Cuomo, ‘’Bu ülkenin en agresif inşaat ve ulaşım geliştirme programını başlatacağız. Yeni hava, karayolu ve raylı sistemleri geliştireceğiz. Daha uygun fiyatlı konut ve istihdam yaratmak için daha fazla işler yapacağız. Ekonomiyi kalkındıracağız, anında test uygulamasıyla kapalı olan mekanların canlanmasının sağlayacağız. Salgının olmadığı binalar, işyerleri yaratacağız. Ekonomimizi daha fazla kalkındıracağız” dedi.
Vali Cuomo, New York ekonomisinin kalkınmasıyla ilgili planlarını daha sonra ayrıntılarıyla açıklayacağını kaydetti.
“Broadway olmazsa New York da olmaz”
Vali Cuomo, kentlerin sanat, eğlence, restoran ve kültürel aktivitelerle hayat bulduğunu, aralarında Broadway’in de yeniden açılması, işsiz kalan sanatçılara iş verilmesi gibi New York’u yeniden hayata döndürmek için yeni çalışmalar başlattıklarını belirtti.
Cuomo, “Broadway’siz bir New York, New York olamaz” diye konuştu. Vali Cuomo, kamu ve özel sektör ortaklığıyla eyalet genelinde sanat, kültür ve müzik etkinlikleri düzenleyeceklerini kaydetti. Aralarında Amy Schumer, Chris Rock, Renee Fleming ve Hugh Jackman gibi sanatçıların da katılacağı çeşitli etkinliklerin de düzenleneceğini açıkladı.
Anında test uygulaması yaygınlaşacak
Vali Cuomo, kent genelinde anında test uygulaması başlatmak için de çalışmaların sürdüğünü, anında test sonucu alınan kişilerin restoranlarda rahatça yemek yiyebileceklerini, konserlere, spor müsabakalarına ve her türlü etkinliğe katılabileceklerini söyledi. Geçtiğimiz hafta Buffalo Bill takımının maçında yedi bin kişinin anında test olarak müsabakayı seyrettiğini belirten Vali Cuomo, “Anında test uygulamasında eyalet ilk sınavını verdi. Uygulamayı yaygınlaştırırsak ekonomiyi düzeltir, işyerlerinin kapanmasını, batmasını engelleriz” dedi.
“New York’ta sadece iki hafta yetecek aşımız kaldı”
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da kentin yeni mega aşı merkezlerden birinin, Metz takımının sahası City Field olacağını açıkladı. Başkan De Blasio, yedi gün 24 saat aşı yapılacak bu merkezde günlük 7 bin kişiye aşı yapılabileceğini belirtti. Başkan De Blasio, kentin birçok bölgesinde kurulacak mega aşı merkezlerinde aşı kampanyası başlatacaklarını ancak New York’ta sadece iki hafta yetecek aşı stokları kaldığını belirtti.