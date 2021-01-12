New York’un Salgınla Savaşında Yeni Dönem

Cuomo, eyalette aşı olmaya hak kazanan kişilerin sayısının 3,2 milyondan 7 milyona yükseldiğini, aşı yapılma yaş sınırının 75’ten 65’e indirildiğini, ayrıca bağışıklık sistemi rahatsızlığı olan 65 yaş altı kişilere de aşı yapılacağını kaydetti.

Corona virüsü salgını geçen Mart ayından bu yana New York’ta 40 bin can aldı. Ekonominin felç olduğu eyalette, salgın hastalıkla mücadelede yeni bir döneme geçildiği açıklandı.

Cuomo, New York’ta hastanede tedavi görenlerin sayısının, vaka ve ölümlerin tavan yaptığı Mayıs ayının rakamlarına ulaştığını belirterek, “Salgını yenmek için akıllı olup savaşmaktan başka hiçbir çaremiz yok” dedi.

Vali Cuomo, eyalete haftada sadece 300 bin doz aşı gönderildiğini belirterek, ”Federal hükümet bize aşıyı damla damla gönderiyor. New York’a çok daha fazla doz aşı gelmesi gerekiyor. Bu hızla gidersek herkese aşı yapmak Eylül ayına hatta Aralık ayına kadar uzayabilir. Belirlediğimiz öncelik yedi milyon kişiye de aşı yapmak altı ay sürebilir” dedi.

Vali Cuomo hedeflerinin 20 milyon nüfuslu eyaletin en az yüzde 70’ine aşı yapmak olduğunu belirtti. Cuomo, New York’ta kurulacak mega aşı merkezlerinin 24 saat hizmet vereceğini ayrıca, vakaları tespit etmek için yeni yüzlerce test kriz merkezini hizmete sokacaklarını belirtti.

“New York’ta ekonomiyi yeniden canlandırmak için yeni adımlar atacağız”

New York’un salgın hastalık yüzünden ciddi bir ekonomik krizle karşılaştığını ancak kentin eski gücüne dönmesi için yeni girişimlerde bulunacaklarını belirten Vali Cuomo, bu planlardan birinin de anında test uygulaması olduğunu kaydetti.