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  4. Newcastle United, Hakan Çalhanoğlu için Milan'ın teklif yapacak

Newcastle United, Hakan Çalhanoğlu için Milan'ın teklif yapacak

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.01.2020 18:16 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için AC Milan ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Newcastle United, Hakan Çalhanoğlu için Milan'ın teklif yapacak

A Milli Takım formasını giyen futbolcularımız, Avrupa'da transfer döneminin aranılan isimlerinden olmaya devam ediyor. Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun derken bu isimlere son olarak Hakan Çalhanoğlu eklendi. Newcastle United milli futbolcu için Milan'ı kapısını çalmaya hazırlanıyor.

İtalyan Gazetesi Tuttosport'un bugünkü baskısında yer alan habere göre; Newcastle United, Hakan Çalhamoğlu'nu istiyor. AC Milan'ın Sampdoria ile oynadığı maçı izlemek için San Siro'ya bir temsilci gönderen Newcastle United'ın maçın ardından AC Milan yönetimi ile Hakan Çalhanoğlu'nun son durumunu görüşeceği ifade edildi.

Haberde; Hakan Çalhanoğlu'nun AC Milan'da düzenli olarak forma giydiği ancak AC Milan'ın bütçe yaratması için bazı futbolcuların satışlarına mecbur olduğunun altı çizildi.

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