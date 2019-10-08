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Newsweek: ‘Trump Müzakerede Üstünlüğü Erdoğan’a Kaptırdı’

08.10.2019 19:41 | Son Güncelleme

Newsweek dergisi, Trump-Erdoğan telefon görüşmesiyle ilgili ilk elden bilgi sahibi olan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump’ın bu konuşma sırasındaki müzakerede, üstünlüğü karşı tarafa yani Erdoğan’a kaptırdığını, Trump’ın sağlam durmadığını iddia etti.

Newsweek: ‘Trump Müzakerede Üstünlüğü Erdoğan’a Kaptırdı’

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeydoğusundan asker çekme kararını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen Pazar günü yaptığı telefon görüşmesinden sonra almıştı. Newsweek dergisi, görüşmeyle ilgili ilk elden bilgi sahibi olan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump’ın bu konuşma sırasındaki müzakerede, üstünlüğü karşı tarafa yani Erdoğan’a kaptırdığını, ABD Başkanı'nın sağlam durmadığını iddia etti.

Trump’ın Erdoğan’la telefon görüşmesinin içeriğinden haberdar olan Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, Newsweek dergisine konuştu. Söz konusu kaynak, "Trump müzakerede üstünlüğü karşı tarafa kaptırdı, asker çekmeyi sadece karşılığında bir şey alacakmışız gibi göstermek amacıyla onayladı. Ama bir şey almadık" dedi.

Aynı kaynak, “Başkan’ın omurgası olmadığı için ABD ulusal güvenliği önümüzdeki uzun yıllar boyunca sürecek bir tehlike dönemine girdi” dedi.

“Trump Kürtler’e operasyona onay vermedi ama Türkiye’ye yaptırım tehdidinde de bulunmadı”

Trump-Erdoğan görüşmesiyle ilgili ilk elden bilgi sahibi olan ve haberde ismi verilmeyen ulusal güvenlik yetkilisi, "Trump, Kürt güçlere karşı Türkiye'nin operasyonuna onay vermedi ama yapılması halinde ekonomik yaptırım tehdidinde de bulunmadı” şeklinde konuştu.

“Erdoğan ‘IŞİD mahkumlarının gözetimini biz devralırız’ dedi"

İki liderin telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeydoğusundaki kamplarda tutulan IŞİD'li mahkumların sorumluluğunu Türkiye’nin alacağı mesajı verilmişti. Newsweek’e konuşan kaynağa göre telefon görüşmesinde Erdoğan, Trump’a, bu mahkumların gözetimini Türkiye’nin devralacağını söyledi.

Newsweek’e konuşan ulusal güvenlik kaynağı, “IŞİD mahkumlarının bir kısmı kaos içinde serbest kalacak, ya bölgede kalacak ya da yeniden savaşmak üzere başka bir yere gidecekler” öngörüsünde de bulundu.

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