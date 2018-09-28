"Ney dinletisi doğum sancısını azaltıyor"

Ebelik eğitiminin ardından hastanede çalıştığını hatırlatan Çatalgöl, kadınların doğum sırasında çok fazla korktuklarına şahit olduğunu ifade etti.

"Alaeddin Yavaşca hocam, segah makamının dinlendirici olduğunu, doğum eyleminde kadını sakinleştirebileceğini ve rahatlatıcı etkisini olabileceği önerisinde bulundu. Ardından doğumhanede gönüllü 40 gebeye 20'şer dakikalık üç seans halinde canlı ney taksimi yaptım. Kadınlardan ney dinletisi öncesi ve sonrası ağrı düzeyleriyle ilgili 1'den 10'a puanlama yapmalarını istedim. Aynı çalışmayı ney dinlemeyen 40 gebe kadına da yaptık."

Kadınların doğum sürelerini tek tek tespit ettiklerini vurgulayan Çatalgöl, tüm bunlara ilişkin de istatistiksel analiz yaptıklarını dile getirdi.

Araştırmada çarpıcı sonuçlara ulaştığını ifade eden Çatalgöl, "Ney sesi dinleyen kadınların doğumlarının, diğerlerine göre 15 ile 30 dakika arasında kısaldığını belirledik. Ney sesi dinleyen gebe kadınların ağrı algılarının azaldığını, hatta 40 gebeden 35'inin dinleti sırasında uykuya daldığını gördük. Yine ney sesi dinleyen kadınların kaygılarının ve ağrı algı düzeylerinin azaldığını tespit ettik. Ney sesi 'doğum öncesi kadınlarda stresi ve kaygıyı azaltıyor, doğumu kısaltıyor ve doğum algı ağrılarını azaltıyor' diyebiliriz." şeklinde konuştu.