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  4. Neye niyet, neye kısmet! 'Paşa' adlı kaz ile sahibinin ilişkisi şaşkına çeviriyor

Neye niyet, neye kısmet! 'Paşa' adlı kaz ile sahibinin ilişkisi şaşkına çeviriyor

06.04.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da Mustafa Zehir'in (35) kesmek için aldığı kaz ile aralarında ilginç bir bağ oluştu. 'Paşa' adını alan kaz, Zehir'i gittiği her yerde takip ediyor. Öyle ki, Paşa kahvehanede de, traktör sürerken de, motosiklet sürerken de Mustafa Zehir'in daima peşinde. Mustafa Zehir uzaklaşmak istediğinde Paşa'nın tepkisi ise şaşkına çeviriyor.

Neye niyet, neye kısmet! 'Paşa' adlı kaz ile sahibinin ilişkisi şaşkına çeviriyor

Mustafa Zehir, kesmek için satın aldığı kaza Paşa adını verip kesmekten vazgeçti. Çünkü kendi ifadesiyle aralarında "özel bir bağ" oluştu. Paşa ile Mustafa Zehir arasındaki ilişki görenlerin yüzünü gülümsetiyor.

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Sart Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk babası Mustafa Zehir, 4 ay önce kesmek için bir arkadaşından kaz aldı. Ancak bir süre sonra kazın yanından ayrılmadığını, sürekli peşinden geldiğini fark eden Zehir, 'Paşa' ismini verdiği hayvanı kesmekten vazgeçti.

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Paşa, Mustafa Zehir'in peşinden kahvehaneye gidiyor, traktörü kullanırken kendisini takip ediyor. Mustafa Zehir, motosikletle hızlı gittiğinde de Paşa peşinden ayrılmıyor.

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Paşa'yla aralarında özel bir bağ oluştuğunu belirten Mustafa Zehir, "Nereye gitsem peşimde. Yoldan geçenler, otomobilleri ile gidenler dönüp bize bakıyor. Uzaklaşmak istediğimde, arkamdan bir çocuk gibi sesini yükseltip, bağırıyor. Hatta bir süre 'Peşimden gelmesin' diye evin avlu kapısını kapatmak zorunda kalıyordum" dedi.

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