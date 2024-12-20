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  4. Neye uğradığını şaşırdı: Değnekçiye suçüstü anı!

Neye uğradığını şaşırdı: Değnekçiye suçüstü anı!

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri değnekçilik yapanlara yönelik çalışma düzenledi. Operasyon kapsamında 150 lira ücret isteyen değnekçi suçüstü yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.

Ekipler korsan otoparkçılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Fatih Molla Hüsrev Mahallesi'ndeki bir caddede bulunan park alanlarına araçlarını park eden sürücülerden para istendiği belirlendi.

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DEĞNEKÇİYE SUÇÜSTÜ

Direksiyona geçen polis, aracı park etmek istedi. Aracın yanına yaklaşan M.Ç. (46) isimli şüpheli, otopark ücreti olarak 150 lira istedi.

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Ardından araçtan inen polis, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" ten adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih
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