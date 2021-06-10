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  4. Neye uğradığını şaşırdı! Sökmeye çalıştığı elektrik panosu patladı

Neye uğradığını şaşırdı! Sökmeye çalıştığı elektrik panosu patladı

10.06.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan iki katlı binaya giren atık toplayıcısı elektrik panosunu sökmeye kalkınca patlama meydana geldi. Patlama ile neye uğradığını şaşıran atık toplayıcısı koşarak uzaklaşırken, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Neye uğradığını şaşırdı! Sökmeye çalıştığı elektrik panosu patladı

Denizköşkler Mahallesi’ndeki Oya Sokak’ta bulunan 2 katlı ‘Hafızoğlu Apartmanı’nda oturanlar kentsel dönüşüm kapsamında evlerini boşalttı. Yıkım sürecine giren binanın kapı ve pençeleri de söküldü.

ELEKTRİK PANOSUNU SÖKÜP GÖTÜRMEK İSTEDİ

Saat 20.00 sıralarında binaya gelen atık toplayıcısı girişteki elektrik panosunu söküp götürmek istedi. Çevresinde hiçbir önlem bulunmayan binadaki panoyu sökmeye çalışan kimliği belirlenemeyen atık toplayıcısı, patlama ve ardından yükselen siyah dumanlarla neye uğradığını şaşırdı.

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KOŞARAK UZAKLAŞTI

Çevredekilerin ifadesine göre atık toplayıcı koşarak uzaklaşırken, patlama sesini ve dumanı görenler polis ve itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen ekipler, patlama ve küçük çaplı yangına elektrik panosunun neden olduğunu, bu binadaki hattın kesilmediğini belirledi.

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Elektrik kurumuna haber verilirken, itfaiye erleri binanın ön cephesine güvenlik şeridi çekerek görevlilerin gelmesini bekledi. Görevlilerin gelip elektrik hattını kesmesi ile ekipler normale döndü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Avcılar
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