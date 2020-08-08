HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Neye uğradığını şaşırdı! Tatile gelir gelmez soyuldular

Neye uğradığını şaşırdı! Tatile gelir gelmez soyuldular

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2020 16:25 | Son Güncelleme

Konya’dan Antalya’ya ailesiyle birlikte tatile gelen vatandaş, tatilin ilk saatinde hırsızlık şoku yaşadı. Ailesiyle deniz keyfi yaşamak için plaja giden vatandaş, park halindeki otomobilinin yanına geldiğinde aracının camının kırılıp bin 200 TL nakit parası ve çeyrek altının çalındığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Otomobilin sahibi Murat Levent, “Antalya’ya geleli 1 saat oldu, gelir gelmez başımıza böyle bir iş geldi” dedi.

Neye uğradığını şaşırdı! Tatile gelir gelmez soyuldular

Olay, Konyaaltı Sahili yakınındaki Antalya Yaşam parkında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Konya’dan eşi ve oğlu ile kız kardeşinin yanına tatile gelen Murat Levent(35), otomobilini otoparka park edip plaja denize girmeye gitti. Bir müddet sonra tekrar otomobilinin yanına gelen Levent, sol arka kelebek camının kırılıp, bagajın içinde bulunan çantalarının çalındığını fark etti. Levent çanta içerisinde bin 200 TL nakit para ve çeyrek altının çalındığını polise bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, parmak izi çalışması başlatıp, hırsız ya da hırsızları bulmak için harekete geçti.

“DAHA BİR SAAT OLDU GELELİ”

Otomobilin sahibi Murat Levent (35), gazetecilere yaptığı açıklamada, “Aracın başına geldiğimde camı kırıp bagajın içinden çantayı almışlar. Bin 200 TL nakit param ve çeyrek altınımız vardı. Polislere haber verdik. Tatil için Konya’dan gelmiştik. Daha 1 saat oldu geleli. Gelir gelmez başımıza böyle bir olay geldi. Altını lazım olur diye yanımızda getirmiştik. Ortalama 2 bin lira zararım var” ifadelerini kullandı.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleriİşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleri
Büyükçekmece'de ağaçlık alanda yangınBüyükçekmece'de ağaçlık alanda yangın
YAŞ kararları ile emekliye sevk edilen Zekai Aksakallı kimdir?YAŞ kararları ile emekliye sevk edilen Zekai Aksakallı kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da ağaçların kurumasının nedeni belli oldu

Ankara'da ağaçların kurumasının nedeni belli oldu

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Ülke genelinde kısıtlamalar olabilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Ülke genelinde kısıtlamalar olabilir

'Dayı' filminin setinde ikinci taciz iddiası!

'Dayı' filminin setinde ikinci taciz iddiası!

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

Endişelendiren açıklama! 'Koronavirüs aşısı bulunsa bile...'

Endişelendiren açıklama! 'Koronavirüs aşısı bulunsa bile...'

Kız kardeşlere belediye otobüsünde dayak

Kız kardeşlere belediye otobüsünde dayak

İlginizi Çekebilir

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükçekmece'de ağaçlık alanda yangın

Büyükçekmece'de ağaçlık alanda yangın

Koronavirüs: İngiliz hemşire 11 hafta sonra oğlunu kucakladı

11 hafta sonra bir araya geldiler!

Gerçek ortaya çıktı! Kızıyla ilişkisini öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş

Kan donduran cinayetin sebebi 'yasak aşk' çıktı

Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü

Tencere fırlatırken balkondan düşünce sosyal medyada olay oldu

Halk otobüsü içerisinde ‘maske’ tartışması karakolda son buldu

Halk otobüsünde maske tartışması karakolda bitti

Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti

Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.