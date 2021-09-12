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  4. Neye uğradığını şaşırdı! Yolda yürürken üzerine demir düştü, ölümden döndü

Neye uğradığını şaşırdı! Yolda yürürken üzerine demir düştü, ölümden döndü

12.09.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yolda yürürken kafasına inşaat demirleri düşen kadın ölümden döndü.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen bir kadının yapımı devam inşaatın yanından geçerken üzerine demir düştü. Üzerine düşen demirlerle neye uğradığını şaşıran kadın kolundan ve kafasından yaralandı. Yaşananlar bölgede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolda yürüyen kadının inşaatın yanından geçerken demirlerin düştüğünü fark ederek kaçmaya çalışsa da başarılı olamıyor.

Hastaneye götürülen kadının tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Kaynak: İHA

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