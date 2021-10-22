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Neyim Var uygulaması nedir, ne işe yarar? Neyim Var uygulaması nasıl kullanılır?

22.10.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen Neyim Var uygulaması ile vatandaşlar, şikayetlerini belirterek hangi hastalığa sahip olabileceklerini öğrenebilir. Ayrıca vatandaşlar, hastalıkları için hangi bölümden randevu almaları gerektiğini de öğrenebilir. İşte detaylar...

Neyim Var uygulaması nedir, ne işe yarar? Neyim Var uygulaması nasıl kullanılır?

Son zamanların en çok kullanılmaya aday uygulamalarından biri olan Neyim Var uygulaması ile, hastalık ihtimalinizin olup olmayacağını anlayabilirsiniz. Neyim Var uygulamasına e-Devlet ya da e-Nabız üzerinden giriş yapılıyor. İşte merak edilenler...

NEYİM VAR UYGULAMASI NEDİR?

Yapay zeka desteğine sahip olan Neyim Var uygulaması vatandaşların şikayetlerine göre tanı tahminlerinde bulunur.

NEYİM VAR UYGULAMASI NE İŞE YARIYOR?

Girdiğiniz ana şikayete bağlı olarak sistemin size sorduğu ek şikayet ve tanıya özel sorulara verdiğiniz cevaplar varsa e-Nabız' dan alınan geçmiş sağlık verileriniz kullanılarak önerilen poliklinikler ve tanı tahminleri randevu alınan doktorla paylaşacaktır.

Neyim Var uygulaması nedir, ne işe yarar? Neyim Var uygulaması nasıl kullanılır?

NEYİM VAR UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Neyim Var uygulamasına e-Devlet ile giriş yapmak için T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlete girin. Sonrasında arama kısmına "Neyim Var" yazın. Uygulamaya ilk kez giriş yaparken karşınıza bir onay formu gelir. Bu formu okuyun ve en alttaki kutucukları işaretleyin, sonrasında "devam" yazısına tıklayın. Onay formunu işaretlemezseniz uygulamaya giriş yapamazsınız. “Devam” yazsısına tıkladıktan sonra karşınıza profil bilgilerinizin bulunduğu bir sayfa çıkacak. Bu kısma kilo, boy, yaş, cinsiyet gibi bilgileri girin. Bu sayfaya da onay verdikten sonra şikayetinizi belirtmeniz gereken sayfaya yönlendirileceksiniz. Bu kısma şikayetinizi yazın. Şikayetin şiddetine ve süresine ilişkin farklı sorularla karşılaşacaksınız. Tüm soruya yanıt verdikten sonra "Devam" yazısına tıklayın.

Soruları tamamladığınızda bulunan tahlil ya da radyolojik görüntüleme sonuçlarını da, talep ederseniz sisteme yükleyebilirsiniz. Bu veriler elinizde yoksa ya da yüklemek istemezseniz tekrardan "Devam"kısmına tıklayın. Uygulamanın sonuna geldiğinizde şikayetiniz ve girdiğiniz bilgilere göre hangi hastalıklara sahip olabileceğiniz ve hangi bölümden randevu alabileceğiniz bildiriliyor.


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e-devlet e nabız

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