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  4. 'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan dikkat çeken çıkış 'Ne yapacağımızı biliyoruz kimseden talimat almadan...'

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan dikkat çeken çıkış 'Ne yapacağımızı biliyoruz kimseden talimat almadan...'

13.02.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkımlara yol açan depremin ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan önemli açıklamalar geldi. Depremde en çok yıkımın olduğu bölgelerden olan Hatay'ın Antakya ilçesi ile ilgili konuşan Karalar "Antakya bitti, her yer yıkıldı" dedi. Üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesine dair "Bu karar bence doğru değil" diyen Karalar'ın "Neyin talimatını bekleyeceğim?" çıkışı dikkat çekti.

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan dikkat çeken çıkış 'Ne yapacağımızı biliyoruz kimseden talimat almadan...'

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ciddi anlamda yıkıma ve büyük can kayıplarına yol açtı. Türkiye, deprem bölgesinden gelen haberlere kilitlenirken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ANTAKYA BİTTİ, HER YER YIKILDI"

Halk TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın programına bağlanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Toplum olarak bir afet olduğunda birlik oluyoruz. İmar affına giren dünya kadar bina var! Bunları güçlendirmek gerek tedbir almak lazım. Dünyanın en riskli deprem alanlarından biri Türkiye! İstanbul'da 1999'da deprem oldu, bir şey yapılmadı. Antakya bitti, her yer yıkıldı." ifadelerini kullandı.

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"EĞİTİME DEVAM EDİLEBİLİRDİ, BU KARAR BENCE DE DOĞRU DEĞİL"

Karalar, "Deprem on ili etkiledi ama esas itibarıyla Adıyaman, Maraş ve Hatay'da büyük hasar verdi. Üç il hariç diğer illerde öğretim yapılabilir. Eğitime devam edilebilirdi. Bu karar bence de doğru değil. O kadar çok üniversite de doğru değil, öğretimin kalitesi düştü. Bu da liyakatı etkiliyor." şeklinde konuştu.

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"NEYİN TALİMATINI BEKLEYECEĞİM?"

Öte yandan Karalar "Biz birbirimizin amiriyiz, AFAD ile çalışmak zor. Biz ne yapacağımızı biliyoruz kimseden talimat almadan başladık. Biz bir yerden talimat beklemeden bu işlere başlamak durumundayız. Her saniye önemli. Neyin talimatını bekleyeceğim? Herkesin yapması gereken zaten belli. Afet olduktan sonra sistematik olarak çalıştık. Burada Konya belediye başkanını gördüm, ekibini getirmiş çok sevindim." dedi.

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deprem Zeydan Karalar Adana Hatay Antakya

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