HABER

Ney ile psikiyatrik terapi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 10:35 | Son Güncelleme

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Albayrak, "Ney sesinin rahatlatıcı etkisi hemen herkes tarafından kabul edilmektedir" dedi.
Tekirdağ Gençlik Merkezince Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde tedavi gören hastalar için ebru sanatı çalışması ve ney dinletisi etkinliği düzenlendi. Gençlik Merkezi Üyelerince yapılan açıklamada bu çalışmadaki ana temanın geçmişte musiki ve buna benzer sanat dalları ile bu gibi hastaları iyileştirmesi görüldüğü ve bundan dolayı da gençlerle birlikte böyle bir çalışma yapmak istedikleri belirtildi.
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Albayrak ise ney sesinin rahatlatıcı etkisi hemen herkes tarafından kabul edildiğini belirtti.
Tekirdağ Gençlik Merkezinde Gençlik Lideri Ümit Kühram konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün burada gönüllülerimizle birlikte burada yatan hastalarımız için ney dinletisi ve Ebru Çalışması yapacağız. Aslında bu çalışmamızın ana temasında ecdadımızın geçmişte yapmış olduğu musiki ile dinlenme musiki ile rehabilite olma amacıyla gençlerimizle birlikte bu çalışmayı yapıyoruz. Bakanlığımızın 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etmesiyle birlikte gönüllülük çalışmalarına daha da hız vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda 15 gencimizle birlikte psikiyatri bölümünde yatan hastalarımıza bu çalışmayı yapmak istiyoruz” dedi.

Ney sesi rahatlatıyor
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Albayrak ise yaptığı açıklamada, "Herkesin bildiği bir söylem var; müzik ruhun gıdasıdır diye. Bu söylemden yola çıkılarak yapılan bazı çalışmalarda müziğin hem ruhsal hem de fiziksel hastalıklara olumlu etkiler gösterdiği bulunmuştur. Tarihsel açıdan bakıldığında ise özellikle Osmanlı döneminde bimarhanelerde ruhsal hastalıktan muzdarip olan kişilere düzenli bir şekilde musiki dinletildiği bilinmektedir. Ancak her müziğin ruhsal hastalıklara iyi geldiği söylenemez. Özellikle bazı müzik türlerinin insanları daha öfkeli ve hüzünlü bir hale soktuğu bilinmektedir. Ney, hem sesindeki gizem ve güzellik hem de oktav genişliği açısından Türk müziğinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Ney sesinin rahatlatıcı etkisi hemen herkes tarafından kabul edilmektedir. Ben de amatör bir neyzen olarak hem neyi üflediğimde hem de dinlediğimde oldukça rahatladığımı, günlük stresimin azaldığını söyleyebilirim. Hastalarımıza da bugün ilk defa ney dinletisi ve Ebru sanatı ile tanıştırdık ve çok olumlu geri bildirimler aldık. Bundan sonra da devam etmeyi planlıyoruz. Bu konuda desteklerini esirgemedikleri için sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

PARTNER Aşık olduğu adamı görünce hayatının şokunu yaşadı! Aşık olduğu adamı görünce hayatının şokunu yaşadı!
Şans oyunlarına güven azaldı, satışlar düştüŞans oyunlarına güven azaldı, satışlar düştü
Türkiye'den ABD'nin Ermeni kararına sert tepki! Türkiye'den ABD'nin Ermeni kararına sert tepki!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim hezimetinin ardından istifa kararı!

Seçim hezimetinin ardından istifa kararı!

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den ABD'nin Ermeni kararına sert tepki!

Türkiye'den ABD'nin Ermeni kararına sert tepki!

İBB’nin stratejik planı ortaya çıktı: Ulaşım, turizm, tarım...

İşte İmamoğlu'nun 2020 planı

İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması

Valilikten kayıt dışı Suriyeli açıklaması

İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Aydos Ormanı’nı PKK adına yaktığı iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı

Böyle yakalanmıştı! Flaş gelişme

İstanbul güne sisle uyandı!

İstanbullular güne bu manzarayla uyandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.