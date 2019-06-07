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Neymar ifade verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 14:27 | Son Güncelleme

Hakkında birlikte olduğu modele tecavüz ettiği iddia edilen Brezilyalı futbolcu Neymar, Rio De Janerio’da polise ifade verdi.Dünya futbol tarihinin en yüksek bonservisi ile transfer edilen Neymar bugünlerde futboldaki başarıları ile değil hakkındaki “tecavüz” iddiaları ile adından söz ettiriyor.

Neymar ifade verdi

Hakkında birlikte olduğu modele tecavüz ettiği iddia edilen Brezilyalı futbolcu Neymar, Rio De Janerio’da polise ifade verdi.
Dünya futbol tarihinin en yüksek bonservisi ile transfer edilen Neymar bugünlerde futboldaki başarıları ile değil hakkındaki “tecavüz” iddiaları ile adından söz ettiriyor. Mayıs ayında Fransa’nın başkenti Paris’te bir otel odasında bir birlikte olduğu modele tecavüz ettiği iddia edilen Neymar, bugün ifade verdi. Sorgulamadan önceki gergin halleri ile dikkat çeken Neymar’ın Rio de Janeiro’da bulunan polis merkezinde ifade vermesi yaklaşık 2 saat sürdü.
İfade sırasında yatak odası görüntülerinin de izlendiği öğrenildi.

Neymar ifade verdi

Neymar ifade verdi

Neymar ifade verdi

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