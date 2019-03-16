Neymar'ın partisine damga vurmuştu! İşte Türk güzelin yeni aşkı

Avrupa medyası, Elif Aksu’nun 1 aydır McGregor’la aşk yaşadığını yazdı.

Elif Aksu'nun yeni aşkı

PSG'de forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, geçtiğimiz ay 27'nci yaş gününü verdiği partiyle kutlamıştı. Paris'te düzenlenen bu özel partiye damga vuran ise Türk model Elif Aksu olmuştu. Fransız ve İngiliz medyası, Aksu ile Neymar'ın aşk yaşadığına dikkat çekmişti. Bu aşkın bittiği ve Elif Aksu'nun yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

1 AYDIR AYNI EVDE YAŞIYORLAR Başta Romanya basını olmak üzere Hollanda ve İtalyan medyası, Elif Aksu'nun İrlandalı dünyaca ünlü boksör Conor McGregor'la birlikte olduğunu iddia etti. Yaklaşık 1 aydır McGregor'ın Londra'nın kuzeyindeki evinde yaşayan Aksu'nun çok mutlu olduğu ifade edildi.

AŞK ACISI ÇEKMİŞTİ Conor McGregor, 9 yıl aşk yaşadığı Rita Ora'dan ayrıldıktan sonra çok mutsuz bir dönem geçirdiğini söylemişti. Hatta birçok mücadeleyi kaybetmesinin nedeni de aşk acısı gösterilmişti.

AŞK SORUSUNA CEVAP VERMEDİ Geçen yıl Leonardo Di Caprio'nun ev sahipliğindeki Cannes'daki meşhur amfAR gecesinde top modeller Bella Hadid, Karlie Kloss, Lily Donaldson ile podyumu paylaşan Elif Aksu, bir anda jet sosyetenin de dikkatini çekmişti. Almanya'da Munich Models, Londra'daki Storm Models, Milano'da Woman Direct Milano ve Tokyo'daki Cinq Deux gibi prestijli ajansıyla da anlaşan başarılı model Elif Aksu, "Conor McGregor ile aşk yaşıyor musun? Birçok gazetede iddialar var" sorusunu cevapsız bıraktı.

ELİF AKSU KİMDİR? Neymar'ın partisine katılan Elif Aksu'nun Brazilyalı yıldız ile el ele tutuşması dikkatlerden kaçmamıştı.Elif Aksu'nun adı bu kez de ünlü boksör Conor McGregor ile anılıyor. Bunun üzerine Türk asıllı Avusturyalı manken Elif Aksu bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Herkes aynı soruyu sormaya başladı. Kim bu Elif Aksu?

İBİZA'DA KARIŞTIĞI KAZAYLA TANINDI Türkiye, Elif Aksu'yu 2017 yılında İspanya'nın ünlü tatil merkezi İbiza’da karıştığı bir kazayla tanıdı. Elif Aksu, tatile çıktığı İbiza’da sevgilisinin 500 bin Euro’luk Ferrari’si ile kaza yaptı. 560 bin dolarlık arabayı hurda haşat ettikten sonra, yine 44 yaşındaki Suudi asıllı sevgilisinin jetiyle kaçmaya çalışırken, polise yakalandı.

MEMLEKETİNE SIK SIK GELİYOR O dönem bir anda sosyal medyanın gündemine oturan 25 yaşındaki Elif Aksu Türk asıllı fakat Avusturya vatandaşı. Sakarya'nın merkez ilçesi Adapazarı'ndan Viyana’ya göç eden bir ailenin kızı olan Elif Aksu hayatını yurt dışında sürdürse de Türkiye'yi unutmuyor. Elif Aksu bayramda kuzenleriyle buluşmak için Sakarya'ya geliyor.

ŞÖHRET KAPISI 2013'TE AÇILDI Elif Aksu'nun şöhretinin artmasındaki önemli noktalarından biri de 2013 yılında İngiliz müzik grubu The Wanted'ın We Own The Night isimli şarkısının klibinde boy göstermesiydi. Klipte cesur sahneleri olan Elif Aksu, şöhret basamaklarını hızla tırmandı.

NEYMAR'LA AYNI REKLAMDA ROL ALDI Elif Aksu Neymar ile aynı reklamda boy göstermişti. İkili bir akıllı telefon markasının tanıtımı için kamera karşısına geçti. Reklamda Neymar'ın, Elif Aksu'nun peşinde koştuğu görülüyor. Bu reklam yayınlandıktan sosyal medyada da "Neymar'ı peşinden koşturan Türk kızı" gibi pek çok yorum yapıldı.

Elif Aksu'nun Instagram'da 100 bin takipçisi bulunuyor.