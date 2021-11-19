Nez: Halay da çekerim twerk de yaparım

Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan “Dur Bi Dinle” adlı programına konuk olan Nez, hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

2000’li yıllarda müzik dünyasında hayli ses getiren Nez, neden yurtdışına açılamadığını anlatırken o dönem prodüktörlüğünü yapan Erol Köse’yi suçladı.

Köse’nin “Tarabya’da halay çektiği gece benim gözümde bitti. Onu dünya starı yapacaktım” sözlerini hatırlatan Nez, şöyle konuştu: “Türküm, halay da çekerim, tekme de atarım, twerk de yaparım. Bunların hepsinin bahane olduğunu çok sonra anladım. Asistanım Seyhan Yurttakalan ile Los Angeles’ta Ahmet Ertegün’le tanıştıktan sonra parti yaptık. Zaten teklif gelmişken açsaydınız.”

