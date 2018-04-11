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Nez'in 'Sakın Ha' klibi tez konusu oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2018 16:41 | Son Güncelleme

Şarkıcı Nez’in ‘Sakın Ha’ adlı şarkısına çektiği video klip üzerine yüksek lisans tezi yazıldığı ortaya çıktı.

Nez'in 'Sakın Ha' klibi tez konusu oldu!

Türkiye bugünlerde sosyal medyada şarkıcı Nez'in eski klibini tartışıyor. “Postmodern perspektifte müzik videoları ve Nez’in ‘Sakın ha’ videosunun analizi” başlıklı yüksek lisans tezi İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı’nda yazıldı.

Başak Ünal imzalı tezin içeriğinde ise kaynak gösterilmeden hiçbir yerden alıntı yapılmadığına dair yemin metni de yer alıyor. Klipten görsellerin kullanıldığı tezde, “Sahne 3: Nez bacaklarını iki yana açık çömelmiş bir vaziyetteyken kendini yukarı doğru çeker. Kamera arka plandan çekmektedir. Yine kollar iki yana doğru açıktır ve vücudunu yukarı doğru kaldırırken kolların biri aşağıya, biri yukarıya doğru sırayla kıvrılır” ifadelerinin yer alması dikkat çekti. Tezdeki bir diğer bölümde “Sahne 4: Nez kalçasını bacakları iki yana hafif açık biçimde sağa ve sola titreterek sallar. Bu sallama hareketi oryantal ama sambacılar da kullanıyor” denildi.

NEZ'İN KLİBİYLE İLGİLİ TEZ YAZDIRAN JÜRİ ÜYELERİNE TEPKİ

Tezdeki tartışmalara yol açan bu ifadelerin ardından tezi yazan isme yanı sıra tezin danışmanı Prof. Dr. Fırat Kutluk’a ve tezi kabul eden juri üyelerine de tepki gösterildi.

İşte o tez:

8663379

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