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Nezarethanede intihar! Tuvalet penceresine asılı halde bulundu

24.08.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 'polise mukavemet' suçundan gözaltına alınan Orhan Azman iddiaya göre intihar ederek yaşamına son verdi. Azman'ın, ilk belirlemelere göre kendisini nezarethanenin tuvaletine tişörtüyle asarak intihar ettiği, adli ve idari soruşturmanın tamamlanmasının ardından olayın netlik kazanacağını kaydetti. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Nezarethanede intihar! Tuvalet penceresine asılı halde bulundu

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Orhan Azman, gece bekçileri tarafından Demokrasi Meydanı'nda durduruldu. Azman ile bekçiler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine takviye olarak polis ekibi istendi. Azman, iddiaya göre, direnerek mukavemette bulundu. Azman, bunun üzerine 'polise mukavemet' suçundan gözaltına alındı. Savcılığın talimatıyla soruşturmanın tarafsız olarak yürütülmesi için Azman, ifadesi alınmak üzere jandarmaya teslim edildi.

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TİŞÖRTÜNÜ BOYNUNA DOLAMIŞ

Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınmak üzere gözaltında tutulan Azman, boynuna doladığı tişörtüyle nezarethane tuvaletinin pencere demirine kendisini asarak, yaşamına son verdi. Azman'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Savcılık, adli soruşturma başlatırken, Manisa Valiliği de idari soruşturma başlattı.

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Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Orhan Azman'ın, ilk belirlemelere göre kendisini nezarethanenin tuvaletine tişörtüyle asarak intihar ettiğini, adli ve idari soruşturmanın tamamlanmasının ardından olayın netlik kazanacağını kaydetti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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