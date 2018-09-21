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"Nezih Bir Film"in galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 15:39 | Son Güncelleme

"Nezih Bir Film"in galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Yönetmen koltuğunda Ayhan Özen'in oturduğu "Nezih Bir Film"in galası yapıldı.

Bayrampaşa Pashador'da yapılan gala gösterimine sinema camiasından kişiler katıldı.

Senaryosu Ahmet İlker Okumuş tarafından kaleme alınan filmin başrollerini Okumuş'un yanı sıra Deniz Barut, Mehmet Uslu ve Mehmet Ali Karakuş paylaşıyor.

Müge Boz'un konuk oyuncu olduğu "Nezih Bir Film"de ayrıca Burak Haktanır, Safa Tabur, Selim Makaroğlu, Ercan Özdal ve Aslıhan Erer rol alıyor.

Ömer Yılmaz'ın görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin müziklerinde Ender Gündüzlü imzası bulunuyor.

Gösterime giren filmin konusu özetle şöyle:

"Beceriksiz ve son derece ezik bir karakter olan Nezih, yıllarca yaptığı nalburluk işini batırır. Sonrasında kendisi gibi bir ezik olan Kasım'la beraber büyük hayallerle bir inşaat şirketi kuran Nezih, uzun uğraşlardan sonra bir ihaleyi kazanır. Sözleşme imzalayacakları son toplantıda Nezih'in patavatsızlığı her şeyi mahvedecektir. Her şeyin başlangıcı olan bu durum Nezih ve yakın arkadaşı Kasım'ı arkası kesilmeyen entrikalar ve sıkıntılarla dolu bir serüvene sürükler."

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Ahmet İlker Okumuş Ayhan Özen Nezih Bir Film

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