HABER

"Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi" törenle açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 14:45 | Son Güncelleme

Hayırsever iş insanı Hasan Kılıç'ın katkılarıyla Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'nde yaptırılan Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi törenle açıldı

İSTANBUL (AA)- Hayırsever iş insanı Hasan Kılıç'ın katkılarıyla Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'nde yaptırılan Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi törenle hizmete alındı.

Okul bahçesinde düzenlenen açılış törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İlçe Kaymakamı Mehmet Özel, öğrenciler ve velileri katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Belediye-vatandaş iş birliğinin en güzel örneğini burada yaşıyoruz. Gençlerimizi ne kadar iyi eğitebilirsek gelecekte bize çok iyi bir ülke hazırlarlar. Özellikle okul yapma konusunda devletiyle işbirliği yapan saygıdeğer iş insanlarımız bizim için çok kutsal insanlardır. Bu nedenle Kılıç ailesini kutluyorum." dedi.

Eğitim hizmetlerinin artılmasında vatandaşların katkısına değinen Kaymakam Mehmet Özel, "Bu güzel eserleri bırakmak gelecek nesillerimiz için çok büyük önem arz ediyor. Hasan Amca gibi, Nezihe Teyze gibi bağışçılarımızın Allah sayılarını artırsın. Bizler devlet olarak gerekeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. İşin güzel tarafı yaptığımız hizmetlere vatandaşımızın da ortak olması" diye konuştu.

Ailesi adına kısa bir konuşma yapan Murat Kılıç, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi.

450 öğrencinin eğitim görebileceği 24 derslik kapasiteli okulda 2 laboratuvar, 1 kapalı spor salonu, konferans salonu, mescit, kütüphane, resim, müzik ve zeka oyunları sınıfları bulunuyor.

PARTNER Tüylerin altından bakın ne çıktı Tüylerin altından bakın ne çıktı
Coğrafi işaretli ürünler Ankara’dan dünyaya açılıyorCoğrafi işaretli ürünler Ankara’dan dünyaya açılıyor
Bakan Ersoy:"Bizim, küçük yaştan çocuklarımıza teknolojiyi sevdirmemiz gerekiyor"Bakan Ersoy:"Bizim, küçük yaştan çocuklarımıza teknolojiyi sevdirmemiz gerekiyor"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Hayırsever iş insanı Hasan Kılıç Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi Okul

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!

Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Hatay'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İki aile birbirine girdi! 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika! MSB duyurdu: Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Devirli ikramiye için çekiliş yapılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.