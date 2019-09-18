"Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi" törenle açıldı

İSTANBUL (AA)- Hayırsever iş insanı Hasan Kılıç'ın katkılarıyla Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'nde yaptırılan Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi törenle hizmete alındı.

Okul bahçesinde düzenlenen açılış törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İlçe Kaymakamı Mehmet Özel, öğrenciler ve velileri katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Belediye-vatandaş iş birliğinin en güzel örneğini burada yaşıyoruz. Gençlerimizi ne kadar iyi eğitebilirsek gelecekte bize çok iyi bir ülke hazırlarlar. Özellikle okul yapma konusunda devletiyle işbirliği yapan saygıdeğer iş insanlarımız bizim için çok kutsal insanlardır. Bu nedenle Kılıç ailesini kutluyorum." dedi.

Eğitim hizmetlerinin artılmasında vatandaşların katkısına değinen Kaymakam Mehmet Özel, "Bu güzel eserleri bırakmak gelecek nesillerimiz için çok büyük önem arz ediyor. Hasan Amca gibi, Nezihe Teyze gibi bağışçılarımızın Allah sayılarını artırsın. Bizler devlet olarak gerekeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. İşin güzel tarafı yaptığımız hizmetlere vatandaşımızın da ortak olması" diye konuştu.

Ailesi adına kısa bir konuşma yapan Murat Kılıç, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi.

450 öğrencinin eğitim görebileceği 24 derslik kapasiteli okulda 2 laboratuvar, 1 kapalı spor salonu, konferans salonu, mescit, kütüphane, resim, müzik ve zeka oyunları sınıfları bulunuyor.

