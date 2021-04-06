Nezle ve burun akıntısı Covid-19 belirtisi mi? İşte koronavirüs belirtileri…

Baharın gelişiyle beraber koronavirüsün de seyri değişiyor. Nezle yani burun akıntısının Kovid-19 belirtisileri arasında yer aldığı bilinse de ateş, öksürük gibi şikâyetler olmadığı müddetçe korkmaya da gerek yoktur.

NEZLE VE BURUN AKINTISI COVİD 19 BELİRTİSİ Mİ?

Baharın gelişiyle beraber yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyri de değişti. Ateş ve öksürük artık ilk semptom olmayabiliyor. Nezle ve burun tıkanıklığı belirtisi de görülmeye başlandı. Baharla beraber başlayan 3. dalgada, mutant virüs ve salgının da genel seyrinde değişiklikler görüldü.

Edinilen bilgiye göre, vaka sayısında her geçen gün yüzde 5 seviyesinde artış görülüyor. Bu rakam 2. dalganın yaşandığı kasım-aralık aylarında günde yüzde 20 civarına ulaşmıştı. Öte yandan, mutant virüs sebebiyle hastalığın bulaşma hızı 3’te 1 oranında arttı. Vaka sayısının 50 binlerden sonra platoya ulaşması ve ardından gerilemesi bekleniyor.

Fakat, bazı uzmanlar, rakamların daha da yükseleceğini ileri sürüyor. Hükümette verilere ve gelişmelere ilişkin yapılan değerlendirmelere göre, 2-3 hafta içinde platoya ulaşılabilecek. Ramazan ayında, kurallar ve orucun etkisiyle toplumsal hareketlilik yavaşlayabilir. Bu yavaşlamanın olumlu etkileri görülebilir.