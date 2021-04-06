Nezle ve burun akıntısı Covid-19 belirtisi mi? İşte koronavirüs belirtileri…

Baharın gelişiyle beraber koronavirüsün de seyri değişiyor. Nezle yani burun akıntısının Kovid-19 belirtisileri arasında yer aldığı bilinse de ateş, öksürük gibi şikâyetler olmadığı müddetçe korkmaya da gerek yoktur.
Baharın gelişiyle beraber yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyri de değişti. Ateş ve öksürük artık ilk semptom olmayabiliyor. Nezle ve burun tıkanıklığı belirtisi de görülmeye başlandı. Baharla beraber başlayan 3. dalgada, mutant virüs ve salgının da genel seyrinde değişiklikler görüldü.
Edinilen bilgiye göre, vaka sayısında her geçen gün yüzde 5 seviyesinde artış görülüyor. Bu rakam 2. dalganın yaşandığı kasım-aralık aylarında günde yüzde 20 civarına ulaşmıştı. Öte yandan, mutant virüs sebebiyle hastalığın bulaşma hızı 3’te 1 oranında arttı. Vaka sayısının 50 binlerden sonra platoya ulaşması ve ardından gerilemesi bekleniyor.
Fakat, bazı uzmanlar, rakamların daha da yükseleceğini ileri sürüyor. Hükümette verilere ve gelişmelere ilişkin yapılan değerlendirmelere göre, 2-3 hafta içinde platoya ulaşılabilecek. Ramazan ayında, kurallar ve orucun etkisiyle toplumsal hareketlilik yavaşlayabilir. Bu yavaşlamanın olumlu etkileri görülebilir.
Salgının seyri sebebiyle kasım-aralık kurallarına dönülebileceği, tüm kentlerde hafta sonu yasağının uygulamaya konulabileceği anımsatılıyor. Verilere göre, ev içi bulaşlarda büyük artış yaşandı. Vakaların son günlerdeki semptomlarında da değişiklik görüldü. Kliniklere başvuruların burun akıntısı, hapşırma gibi nezle belirtileriyle geldiği ve test sonucu COVID-19 teşhisi konulduğu ifade ediliyor. Vatandaşların bundan dolayı daha çok kulak-burun-boğaz servislerine başvurdukları da gözlendi.
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NEDİR?
En yaygın semptomlar:
Kuru öksürük
Ateş
Yorgunluk
Daha seyrek görülen semptomlar:
Boğaz ağrısı
Ağrı ve sızı
Konjunktivit İshal
Tat alma veya koku duyusunun kaybı
baş ağrısı Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
Ciddi semptomlar:
konuşma veya hareket kaybı
göğüs ağrısı veya göğüste baskı
solunum güçlüğü veya nefes darlığı
Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.
Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.
Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.
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