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Nezle ve soğuk algınlığına en iyi gelen ilaç

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.12.2018 11:03 | Son Güncelleme

Özellikle şu aylarda soğuk algınlığı hemen hemen herkesin yakalandığı bir rahatsızlık. Eğer siz de bu kışı rahat ve ilaçsız bir şekilde geçirmek istiyorsanız şifayı 'sihirli iksir'de bulabilirsiniz. Üstelik bahsedeceğimiz suyun faydaları da tıbben kanıtlanmış durumda! Ee daha ne isteriz ki?

Nezle ve soğuk algınlığına en iyi gelen ilaç

Tavuk suyu çorbanın içerisindeki maddelerin hastalıkla savaşan beyaz kan hücrelerini üretimine katkısı olduğunu belirtiyor. Araştırmaya göre; tavuk suyu, insan vücudundaki hücrelerin büyümesi ve onarımı için gerekli olan aminoasit açısından çok zengin bir kaynak ve mevsim geçişlerinde soğuk algınlıklarına ve diğer bazı hastalıklara karşı kalkan oluyor.

İstenmeyen maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor

tavuk suyu
Bazı hastalıklar, insanda yüksek oranda su kaybına neden olur ve bol sıvı almaları önerilir. Bol sıvı almak, vücutta bulunan alerjenler ve yabancı etkenler ile antikorlarla mücadelede de oldukça etkili bir yöntemdir. Tavuk suyu çorba, kişilerin su ihtiyacını karşıladığı gibi istenmeyen bu maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Antiseptik özelliği bulunur

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Tavuk suyu, tuzlu su gargarası ile benzer özellikleri taşır. Boğaz, ağız ve bademciklerdeki zararlı etmenleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Sağlığa bin bir faydası olan tavuk suyu yapmak için önce buzluktan çıkarmamız gerek.

Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor

Vücuda gerekli enerjiyi veren tavuk suyu aynı zamanda beyaz kan hücrelerinin üretimine de katkı sağlar. İçerisine çeşitli sebzeler katıp hazırlayacağınız tavuk suyuna çorbanın besin değeri böylelikle iki katına çıkar.

Vücuda giren yabancı maddelere karşı vücudun ilk savunması olan nötrofiller , bakterilerin yok edilmesi, iltihaplanma ve mukus üretimi (burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, balgam, vs.) yardımıyla vücuttan atımına yardımcı olur. Soğuk algınlığına karşı tavuk suyu çorba içilmesi, sinüslerin temizlenmesi üzerindeki etkisi ile tedaviyi hızlandırıcı rol üstlenir.

Bağırsakları düzene sokar

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Bağışıklık sistemimizin dolayısıyla sağlığımızın en önemli bir kısmı, bağırsaklarımızdaki faydalı mikropların zararlılardan daha fazla olmasına dayanıyor. Bu denge bozulunca bağırsaklarımızın geçirgenliği olumsuz yönde değişiyor ve yeterince hazmedilmemiş olan ve kana geçmemesi gereken bazı maddelerin kana karışmamasına neden olabiliyor.

çorba

Bağışıklık sistemi de bu parçacıkları zararlı görerek savaşmak istiyor. Bu durum, uzun süreli iltihabi romatizmal hastalıkların gelişmesini tetikleyebiliyor. Tavuk suyu çorbasının içerdiği faydalı birçok madde, kolay sindirilir ve besleyici özelliğinin yanında bağırsak iç yüzeyinin iyileşmesine katkı sağlayarak bu olumsuz durumların oluşmasını engelleyebiliyor.


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