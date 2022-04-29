NFC etiket okuyucu nedir, nasıl kullanılır? NFC etiket okuyucu ne işe yarar?

Yeni nesil kablosuz iletişim teknolojisi olarak tanımlanan Near Field Communication, kısaltılmış haliyle NFC, yakın mesafeli olarak haberleşmeyi sağlamaktadır. NFC özelliğine sahip çoğu android cihazlarda bluetooth veya wifi bağlantısına gerek kalmadan daha hızlı bir şekilde veri alışverişi yapılabilmektedir. NFC teknolojisi ne işe yarar, nasıl kullanılır?

NFC Etiket Okuyucu Nedir?

Yaklaşık olarak 4 cm mesafeyle kablosuz olarak çalışan iletişim teknolojisine NFC denmektedir. Yakın alan iletişimi olarak bilinen radyo frekansı tanımlama teknolojisi temelinde geliştirilen NFC etiket okuyucu; akıllı telefonların, tabletlerin, masaüstü bilgisayarların birbirleri ile kablosuz bir şekilde veri paylaşımına olanak sağlayan bir iletişim teknolojisidir.

Günümüzde bluetooth veya wifi aracılığı ile başka bir cihaza veri aktarımı yapmak yerine bu özellik tercih edilmektedir. NFC’yi diğer kablosuz veri aktarım araçlarından ayıran en temel özellik ise düşük çaplı bant genişliğine sahip olmasıdır. Yakın alan iletişimi ile manyetik alan indüksiyonu kullanılarak çalışan NFC teknolojisi, etiket okuyucu olarak kullanılmaktadır.

Bu iletişim teknolojisi sayesinde yakın mesafede birçok işlem çok hızlı ve basit bir şekilde yapılabilmektedir. Dosya taşımak yerine elektronik bilgi aktarımı sağlayan teknoloji birçok akıllı telefonun içerisinde yer almaktadır. Bu teknolojiye sahip olan cihazlar birbirlerine temas ettirilerek iletişim kolay bir şekilde sağlanabilmektedir.

Yeni nesil kablosuz iletişim teknolojisi sayesinde ödemeler, temassız işlemler, kimlik erişimi gibi sayısız çoğu işlem daha hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Özellikle alışverişlerde müşteriler tarafından bu özellik daha sık tercih edilmektedir.

Ayrıca işletmelerin ve firmalarında bu özellik sayesinde hayatları daha da kolaylaşmakta ve büyük ölçüde kar elde etmektedir. NFC teknolojisinin 2025 senesine kadar akıllı telefonların en az yarısında olması beklenmektedir.

NFC Etiket Okuyucu Nasıl Kullanılır?

NFC etiket okuyucu özelliğini kullanmak için telefonlarınızın bu özelliği desteklemesi gerekmektedir. Telefonlarınızda bu özellik yoksa avantajlarından yararlanmanız mümkün değildir. NFC, mobil bankacılık işlemleri başta olmak üzere; perakende, sağlık, ulaşım gibi birçok sektörde sıklıkla kullanılmaktadır.

NFC etiketi, iki yönlü iletişimi diğer kablosuz iletişim yöntemlerine göre daha ucuza yapmanıza olanak tanıyan ve okuyucu içeren bir teknolojidir. NFC etiket okuyucuyu kullanabilmeniz için ilk olarak cihazlarınızda bu özelliğin olup olmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir. Günümüzde son çıkan tüm cihazlarda bu özellik bulunmaktadır.

Telefonunuzun NFC etiket okuyucu özelliğini destekleyip desteklemediği öğrenmek için yapmanız gereken işlemler oldukça basittir. Aşağıdaki adımları izleyerek telefonunuzda NFC özelliğinin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Öncelikle telefonunuzu açınız.

Ardından “ayarlar” bölümüne giriş yapınız.

Sonrasında “bağlantılar” ve “diğer bağlantılar” kısmına tıklayınız. Bu kısımda NFC yazısını görüyorsanız, bu özelliğin telefonunuzda var olduğu anlamına gelmektedir.

NFC Etiket Okuyucu Ne İşe Yarar?

Son dönemlerde özellikle bankacılık reklamlarında telefon ile ödeme uygulamasına sıklıkla rastlamaktayız. Bu reklamlardaki uygulamalar NFC teknolojisi kullanılarak yapılmaktadır. Ödeme işlemlerinde telefon POS cihazına yaklaştırılır ve ardından daha önceden kaydedilmiş banka bilgileri POS cihazınıza gönderilir. Böylelikle şifre girmeye gerek kalmadan ödeme işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olur.

NFC etiket okuyucu son dönemlerde birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Bu teknoloji sayesinde zaman kaybetmeden birçok işlem hem hızlı hem de güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.

Örneğin; elektronik girişlerde kart ile giriş yerine telefonunuzdaki NFC etiket okuyucu özelliğini kullanarak giriş yapabilmeniz mümkündür. Yani kart yerine telefonunuz ile girişinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Ödeme, bir yere giriş gibi işlemlerin yapılabilmesi için telefonunuza bilgilerin tanımlanması ve etiketlenmesi yeterlidir. Bir daha aynı bilgileri girmeye gerek kalmadan birçok işlemi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. NFC özelliği temassız banka kartlarında da bulunmaktadır.

Android akıllı telefonlarda NFC toplam üç moddan oluşmaktadır. İlki NFC afişlerindeki etiketlerin okunmasına imkân tanıyan yazıcı veya okuyucu modudur. İkincisi, kartınızı akıllı telefonunuza tanıttıktan sonra telefonunuz ile ödeme yapmanızı sağlayan kart emülasyonu modudur. Son mod ise cihazlar arasında hızlı bir şekilde veri aktarımına olanak tanıyan eşler arası modudur.

NFC Etiketi ile Neler Yapılabilir?

NFC, günümüzde QR Kod teknolojisinden daha pratik bir özelliktir. QR Kod için cihazlara uygulama yüklenmesi gerekirsen NFC’de böyle bir duruma ihtiyaç yoktur. NFC etiketinin kullanılabilmesi için cihazınızda bu özelliğin bulunması yeterlidir. Bu özellik cihazınızda var ise aşağıdaki işlemleri hızlı bir şekilde yapabilmeniz mümkündür.

Telefon numarası almak ve vermek

Fotoğraf almak ve göndermek

Belge almak ve göndermek

Konum alışverişi yapmak

Ödeme yapmak

Kilitleri etkinleştirmek

Kapıları açabilmek

Yukarıda sıraladığımız tüm işlemleri NFC etiketi ile kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

NFC Güvenli mi?

NFC özelliğinin korunması için herhangi bir güvenlik önlemine gerek duyulmamaktadır. Çünkü bu özelliğin kullanılabilmesi için cihazların birbirleri ile çok yakın olması gerekmektedir. NFC özelliğini gerekmedikçe kapalı tutabilir ve telefonunuz başkalarının eline geçerse bu özelliğin açılmaması için telefonunuza kilit koyabilirsiniz. Bu özelliğin her zaman açık olması cihazınızı tehlikeye atabilir. Bu yüzden yalnızca gerekli yerlerde özelliği açmanız önerilmektedir. Kısaca NFC özelliğinin güvensiz bir yanı bulunmamaktadır.



