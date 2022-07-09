NFC etiket tipi desteklenmiyor nedir? NFC etiket tipi desteklenmiyor hatası ve çözümü

NFC etiket tipi desteklenmiyor hatası ne anlama gelir? Bu hatanın en büyük nedeni eski nesil Android işlemciye sahip telefonlarda güncelleme gelen NFC sürümünün desteklenmemesidir. NFC etiket tipi desteklenmiyor hatası nedeni ve çözüm yöntemlerini bir araya getirdik.

NFC Etiket Tipi Desteklenmiyor Nedir?

Android telefonlara gelen işletim sistemi güncellemelerinden sonra NFC etiket tipi desteklenmiyor hatası sıkça görülür. Bu sorunla karşılaştığınızda ekranda çıkan uyarıyı sürekli kapatmak zorunda kalırsınız ve NFC ile yapacağınız işlem hep yarım kalır. Bir süre sonra ise NFC ile yapacağınız işlemi hiç yapamamaya ve ekranda çıkan uyarıyı kapatamamaya başlarsınız.

Sürekli ekranda bu pencereyi görüyorsanız, bunun bir diğer sebebi telefonunuzu kalın kılıfla kullanmanız ve içerisine kartlarınızı da koymanızdır. NFC destekleyen ya da NFC etiketine sahip hediye, toplu taşıma veya kütüphane kartları gibi kartlar bu hataya sebep olabilir.

Ayrıca telefonunuza kayıtlı olmayan banka ya da kredi kartları da NFC etiket tipi desteklenmiyor hatasına neden olabilir. Bu sorunu çözmenin birçok yolu vardır.

NFC Etiket Tipi Desteklenmiyor Hatası Çözümü

NFC özelliğini devre dışı bırakmak ve kartların ödeme özelliğini kapatmak, sürekli ekranda çıkan NFC etiket tipi desteklenmiyor hatasından kurtulmanın en kolay ve hızlı çözümüdür. Ancak NFC özelliğini sık kullanan biriyseniz bu hatanın çözümü için başka yollar da vardır.

İşte NFC etiket tipi desteklenmiyor hatası çözümü:

İlk olarak, telefonunuza kayıtlı olmayan kartlarınızı NFC sistemine kaydetmelisiniz.

Ardından ekranda sürekli beliren ve sizi rahatsız eden sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edebilirsiniz.

Yalnız dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Banka veya kredi kartı kaydettiğiniz sistemlere yalnızca bu kartları kaydetmelisiniz.

Seyahat kartlarını kaydederseniz bu kartlar da NFC etiket tipi desteklenmiyor hatasına neden olabilir.

Yukarıda bahsettiğimiz çözüm işe yaramazsa ikinci olarak yapmanız gereken şey RFID engelleme teknolojisine sahip bir telefon kılıfı kullanmanız olacaktır.

RFID cüzdan kılıfı, kartlarınızın elektromanyetik olarak opaklaşmasını ve siz istemediğiniz zaman kartların otomatik olarak telefondaki NFC teknolojisi ile etkileşime girmemesini sağlar.

Bu çözüm çoğunlukla işe yarar ancak RFID engelleme teknolojisine sahip bir telefon kılıfı alamayacaksanız ve daha uygun fiyatlı bir çözüm arıyorsanız yapmanız gereken tek şey telefonunuz ile kartlarınız arasına bir kağıt parçası yerleştirmektir.

Kağıt parçası yerine kartlarınızı bir alüminyum folyo ile de sarabilirsiniz.



