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NFC ile neler yapılabilir? NFC özelliği ile temassız ödeme nasıl yapılır?

25.05.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NFC teknolojisi, başta akıllı telefonlar olmak üzere birçok akıllı cihaza entegre edilmeye başlandı. Ödeme konusunda sağladığı kolaylığın yanı sıra güvenlik anahtarları, giriş çıkışta okutulan kartlar ve otobüs kartlarının yerini alabileceği düşünülen bu teknoloji, QR kodun bir üst versiyonu olarak tanımlanabilir. Günümüzde her işlemi kolayca gerçekleştirmemizi sağlayan cep telefonlarının çoğu NFC teknolojisine sahiptir. NFC ile neler yapılabilir? NFC özelliği kullanım alanları nelerdir?

NFC ile neler yapılabilir? NFC özelliği ile temassız ödeme nasıl yapılır?

NFC'yi destekleyen bir akıllı telefonunuz varsa fotoğraf, video ve kişileri aktarma, slayt, yazı gibi içerik paylaşma, ödeme yapma, otobüs kartı kullanma gibi birçok işlemi NFC özelliğini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

NFC ile Neler Yapılabilir?

NFC; akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler ve diğer akıllı cihazların yakın mesafede birbirleri arasında veri paylaşımı yapmasına izin verir. Bir kablosuz veri aktarım yöntemi olan NFC ile saniyede 106, 212 ya da 424 kilobit veri aktarımı yapmak mümkündür.

NFC ile birçok işlemi hızlıca tamamlayabilirsiniz. Örneğin; yemek yediğiniz bir restoranda ödeme yaparken kartınızı evde unutursanız ya da paraya temas etmek istemiyorsanız, telefonunuza kaydettiğiniz kart bilgileri ile NFC destekleyen pos cihazına telefonunuzu yaklaştırarak hızlıca ödeme yapabilirsiniz.

Bir toplantı esnasında ya da okulda sunum yaparken sunum dosyanızı diğer kişilerle paylaşmak için NFC teknolojisini kullanarak anında paylaşım yapabilirsiniz.

NFC ile ödeme nasıl yapılır? Kredi kartı ile mobil temassız ödeme (NFC) nasıl yapılır?NFC ile ödeme nasıl yapılır? Kredi kartı ile mobil temassız ödeme (NFC) nasıl yapılır?

NFC Özelliği Kullanım Alanları

Son zamanlarda sıklıkla duymaya başladığımız NFC özelliği nerelerde kullanılır? NFC özelliği fatura ödemelerinden okullara, marketlerden sağlığa kadar akla gelebilecek, akıllı cihazların kullanıldığı hemen her alanda kullanılabilir.

Bir hastanede yaptırdığınız check-up sonuçlarının sizde de kalmasını isterseniz NFC özelliğine sahip bir bilgisayardan telefonunuza b bilgileri aktarabilirsiniz. NFC ile 10 cm kadar mesafeden temas etmeden iş yerine girerken kimlik okutma işlemi yapabilirsiniz.

Yaklaşık 10 yıldır dünyada ve ülkemizde kullanımda olan fakat yaygın bir şekilde kullanılmayan NFC ,özellikle 2019 yılında başlayan pandemi döneminde sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır.

Yeni tanıştığınız birinden telefon numarasını isterken NFC özelliğini kullanabilirsiniz veya birinin numarasını başkasından isterken NFC ile numara paylaşımı yapabilirsiniz.

NFC özelliği bulunmayan telefonlarınıza NFC etiketleri alarak NFC özelliği kazandırabilirsiniz. Bu sayede ulaşımda, perakende alanında ve diğer birçok alanda ödeme yaparken, veri paylaşımı yaparken NFC özelliğinden faydalanarak temassız olarak her işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

NFC nedir, telefonda NFC özelliği ekleme ve kapatma nasıl yapılır? NFC özelliği nerelerde kullanılır?NFC nedir, telefonda NFC özelliği ekleme ve kapatma nasıl yapılır? NFC özelliği nerelerde kullanılır?


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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon pandemi
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