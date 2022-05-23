HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. NFC kredi kartı tanımlama: Kredi kartına mobil temassız ödeme özelliği nasıl tanımlanır?

NFC kredi kartı tanımlama: Kredi kartına mobil temassız ödeme özelliği nasıl tanımlanır?

22.05.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın alan teknolojisi olarak tanımlanan NFC, kredi kartı kullanmadan telefonunuz ile alışveriş yapmanızı sağlar. Bu işlemi yapabilmek için telefonunuzun NFC ile uyumlu olması ve bu özelliği ayarlar adımlarından aktive etmeniz yeterli. Telefonunuzu temassız özelliğe sahip olan POS cihazına yaklaştırdıktan sonra NFC teknolojisi ile şifresiz olarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

NFC kredi kartı tanımlama: Kredi kartına mobil temassız ödeme özelliği nasıl tanımlanır?

İçindekiler

  • Kredi Kartına Mobil Temassız Ödeme Özelliği Tanımlama
  • Telefonunuz ile Ödeme Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler Nelerdir?

Her geçen gün yenilenen teknolojiler beraberinde birçok yenilik getiriyor. NFC bu yeniliklerin başında gelen bir uygulamalardan bir tanesi. NFC, yakın alan iletişimi olarak ifade edilir. Telefonunuzun yakınında bulunan başka cihazla temas olmadan iletişime geçmesini ifade eder. Bunun için telefonunuzu ilgili cihaza 4 santimetre kadar yaklaştırmanız yeterlidir. Kablosuz bağlantı ile kurulan bağlantı sayesinde işlem temassız olarak gerçekleştirilir.

Cihazlar arasında iki yönlü bağlantı oluşmasını sağlayan NFC, her iki cihazın da karşılıklı olarak basit komut bilgileri alıp vermesini sağlar. Mobil uygulamalarda yer alan Mobil Temassız Ödeme özelliği ile NFC kredi kartı tanımlama işlemi yapabilirsiniz.

Telefonunuzu temassız özelliğe sahip olan POS cihazına yaklaştırdıktan sonra tek seferlik temassız işlem limiti altında kalan işlemlerinizi şifresiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Limit üstü işlemler sırasında ise şifre girmeniz istenir. Böylece ödeme işlemleriniz sırasında güvenlik endişesi yaşamazsınız.

NFC etiket tipi desteklenmiyor nedir? NFC etiket tipi desteklenmiyor hatası ne anlama gelir?NFC etiket tipi desteklenmiyor nedir? NFC etiket tipi desteklenmiyor hatası ne anlama gelir?

Kredi Kartına Mobil Temassız Ödeme Özelliği Tanımlama

Kredi kartına mobil temassız ödeme özelliği tanımlama için yapmanız gerekenler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Kredi kartına mobil temassız ödeme özelliği tanımlama işlemi Android işletim sistemine sahip ve NFC özelliği bulunan akıllı telefonlar dışında yapılamaz. Cihazınızdaki NFC özelliğini ayarlar sekmesine giderek, NFC menüsü aracılığı ile aktif hale getirebilirsiniz.
  • Telefonunuzda birden fazla ödeme uygulaması bulunuyorsa, ayarlar menüsünden varsayılan ödeme uygulaması olarak hangi bankayı tanımlamak istiyorsanız, ilgili banka sistemi seçmelisiniz.
  • Açılan menüden özelliğin aktifleştirilmesi için uygun kartlarınız sıralanacaktır. İstediğiniz kredi kartınızda NFC özelliğini aktif hale getirebilirsiniz. NFC özelliğini kapatmak istediğiniz zaman da aynı menü aracılığı ile kapatıp dilediğiniz zaman tekrar aktif hale getirebilirsiniz.

Telefonunuz ile Ödeme Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler Nelerdir?

Telefonunuz POS cihazına yaklaştırırken ekran kilidinin açık olması yeterlidir. Telefonunuzun sahip olduğu özelliklere bağlı olarak işlem süresi değişebilir. İşlem süresini arka planda çalışan uygulamalar da etkiler. POS cihazı ve telefon ekranı üzerinde işlemin başladığı belirene kadar telefonunuzu POS cihazına yakın mesafede tutmanız gerekir. İşlem başladıktan sonra telefonunuzu POS cihazından uzaklaştırabilirsiniz.

NFC ile İstanbul Kart yükleme: NFC özelliği ile İstanbul kart akbile para nasıl yüklenir?NFC ile İstanbul Kart yükleme: NFC özelliği ile İstanbul kart akbile para nasıl yüklenir?

Tek seferlik şifresiz temassız işlemlerde, işlem limiti üstü bir durum varsa POS terminali sizden şifrenizi girmenizi ister. POS cihazına girmeniz istenen şifre NFC özelliği tanımladığınız kartınız ile aynıdır. Mobil temassız ödemelerde güvenliğiniz her zaman ön planda tutulur. Bunun için arka planda sadece size ait olan dijital bir kart belirlenir. Ödeme tamamlandıktan sonra POS cihazından çıkan işlem fişinde bu dijital kartın numarası görüntülenir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca kullanıcıya acil uyarı! Şifrenizi değiştirmeniz gerekebilirMilyonlarca kullanıcıya acil uyarı! Şifrenizi değiştirmeniz gerekebilir
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması! Maymun çiçeği pandemiye yol açar mı?Son Dakika: Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması! Maymun çiçeği pandemiye yol açar mı?
ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı! 'Kabul edilemez'ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı! 'Kabul edilemez'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...

Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...

Ailesi 30 bin TL'lik dava açtı! Mahkemede gerçek ortaya çıktı

Ailesi 30 bin TL'lik dava açtı! Mahkemede gerçek ortaya çıktı

FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!

FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

“Arkadaşlarıma eski sevgililerimi ayarlıyorum”

“Arkadaşlarıma eski sevgililerimi ayarlıyorum”

Sır dolu ölüm! Kadın kılığındaki dolandırıcının hedefi oldu

Sır dolu ölüm! Kadın kılığındaki dolandırıcının hedefi oldu

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Rahipti bir anda değişti! “Eşcinsel yetişkin film yıldızıyım”

Rahipti bir anda değişti! “Eşcinsel yetişkin film yıldızıyım”

Kızı annesinin son haline bakın ne yazdı

Kızı annesinin son haline bakın ne yazdı

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.