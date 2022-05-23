NFC kredi kartı tanımlama: Kredi kartına mobil temassız ödeme özelliği nasıl tanımlanır?

Her geçen gün yenilenen teknolojiler beraberinde birçok yenilik getiriyor. NFC bu yeniliklerin başında gelen bir uygulamalardan bir tanesi. NFC, yakın alan iletişimi olarak ifade edilir. Telefonunuzun yakınında bulunan başka cihazla temas olmadan iletişime geçmesini ifade eder. Bunun için telefonunuzu ilgili cihaza 4 santimetre kadar yaklaştırmanız yeterlidir. Kablosuz bağlantı ile kurulan bağlantı sayesinde işlem temassız olarak gerçekleştirilir.

Cihazlar arasında iki yönlü bağlantı oluşmasını sağlayan NFC, her iki cihazın da karşılıklı olarak basit komut bilgileri alıp vermesini sağlar. Mobil uygulamalarda yer alan Mobil Temassız Ödeme özelliği ile NFC kredi kartı tanımlama işlemi yapabilirsiniz.

Telefonunuzu temassız özelliğe sahip olan POS cihazına yaklaştırdıktan sonra tek seferlik temassız işlem limiti altında kalan işlemlerinizi şifresiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Limit üstü işlemler sırasında ise şifre girmeniz istenir. Böylece ödeme işlemleriniz sırasında güvenlik endişesi yaşamazsınız.

Kredi Kartına Mobil Temassız Ödeme Özelliği Tanımlama

Kredi kartına mobil temassız ödeme özelliği tanımlama için yapmanız gerekenler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Kredi kartına mobil temassız ödeme özelliği tanımlama işlemi Android işletim sistemine sahip ve NFC özelliği bulunan akıllı telefonlar dışında yapılamaz. Cihazınızdaki NFC özelliğini ayarlar sekmesine giderek, NFC menüsü aracılığı ile aktif hale getirebilirsiniz.

Telefonunuzda birden fazla ödeme uygulaması bulunuyorsa, ayarlar menüsünden varsayılan ödeme uygulaması olarak hangi bankayı tanımlamak istiyorsanız, ilgili banka sistemi seçmelisiniz.

Açılan menüden özelliğin aktifleştirilmesi için uygun kartlarınız sıralanacaktır. İstediğiniz kredi kartınızda NFC özelliğini aktif hale getirebilirsiniz. NFC özelliğini kapatmak istediğiniz zaman da aynı menü aracılığı ile kapatıp dilediğiniz zaman tekrar aktif hale getirebilirsiniz.

Telefonunuz ile Ödeme Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler Nelerdir?

Telefonunuz POS cihazına yaklaştırırken ekran kilidinin açık olması yeterlidir. Telefonunuzun sahip olduğu özelliklere bağlı olarak işlem süresi değişebilir. İşlem süresini arka planda çalışan uygulamalar da etkiler. POS cihazı ve telefon ekranı üzerinde işlemin başladığı belirene kadar telefonunuzu POS cihazına yakın mesafede tutmanız gerekir. İşlem başladıktan sonra telefonunuzu POS cihazından uzaklaştırabilirsiniz.

Tek seferlik şifresiz temassız işlemlerde, işlem limiti üstü bir durum varsa POS terminali sizden şifrenizi girmenizi ister. POS cihazına girmeniz istenen şifre NFC özelliği tanımladığınız kartınız ile aynıdır. Mobil temassız ödemelerde güvenliğiniz her zaman ön planda tutulur. Bunun için arka planda sadece size ait olan dijital bir kart belirlenir. Ödeme tamamlandıktan sonra POS cihazından çıkan işlem fişinde bu dijital kartın numarası görüntülenir.



