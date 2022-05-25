NFC okuma hatası neden olur? NFC okuma hatası düzeltme yöntemi nedir?

NFC okuma hatası, bu sisteme sahip olmayan veya kullanmayan fakat NFC etiketi, NFC özelliği destekleyen NFC’li SIM kart ve akıllı cihazın arka kısmına sabitlenebilen bir yonga ve anten sistemi ile kullanılabilir. NFC okuma hatası, bu sistemi destekleyen teknolojiye sahip akıllı cihazlarda sıklıkla görülen bir sistemsel hatadır. Bu hatadan dolayı ödeme ve veri aktarımı gibi işlemler esnasında sorunlar yaşanabilir. Yapılacak işlem gerçekleşmez.

NFC Okuma Hatası Neden Olur?

NFC okuma hatası yalnızca cep telefonlarından ya da diğer akıllı cihazlardan kaynaklanmaz. Aynı zamanda NFC kartlarından, etiketlerinden ve benzeri NFC sistemlerinden de kaynaklanabilir. Bu hatanın düzeltilmesi bazen çok basitken bazen profesyonel kişilerden yardım almayı gerektirir.

NFC Okuma Hatası Nasıl Düzeltilir?

Akıllı cihazlardan ya da NFC kartlarından kaynaklanan NFC okuma hatasının çözümü için yapmanız gereken bazı işlemler vardır:

İlk olarak denemeniz gereken en basit yöntem cep telefonunuzun ayarlarından NFC’yi açıp kapatmak olacaktır.

Eğer bu yöntem işe yaramazsa akıllı telefonun sol üst kısmında bulunan NFC sensörü, yani telefonun diğer cihazla arasındaki mesafeyi azaltın.

Bu denemenizde de aynı hatayla karşılaştıysanız telefonunuzu birkaç santimetre hareket ettirin ya da diğer cihazdan uzaklaştırıp en az 15 saniye bekledikten sonra tekrar yaklaştırın.

Hiçbiri işe yaramazsa telefonunuzun uçak modunda olup olmadığını, hattınızın çekip çekmediğini kontrol edin.

Akıllı telefonunuzda NFC özelliğini kullanan başka bir uygulama açıksa bu uygulamayı kapatın.

NFC ürünlerinin ya da telefonunuzun yakınına akıllı cihazlardan başka metal bir ürün koymayın, çünkü çekim kalitesini etkileyebilir.

2 veya daha fazla akıllı cihaz birbiriyle etkileşime sokulmaya çalışılmamalıdır. Birden fazla cihaz kullanmaya çalışmak NFC sistemine zarar verebilir.

Kartlarda yaşanan sorunlarda ise öncelikle yapılması gereken şey kartın NFC özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol etmektir.