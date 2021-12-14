HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. NFT dünyasını şaşırtan olay! Yazım hatası yapınca yüz binlerce dolardan oldu

NFT dünyasını şaşırtan olay! Yazım hatası yapınca yüz binlerce dolardan oldu

14.12.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NFT (Değiştirilemeyen Token), gün geçtikçe popülerleşiyor. Bored Ape Yacht Club'ın 300 bin dolarlık NFT'si ise ilginç bir olaya konu oldu. Satıcı, NFT'nin fiyatında yazım hatası yapınca 300 bin dolarlık NFT çok düşük bir rakama satıldı.

NFT dünyasını şaşırtan olay! Yazım hatası yapınca yüz binlerce dolardan oldu

NFT dünyası, yükselen trendini sürdürüyor. Özellikle metaverse'ün gelişimi ile birlikte çok daha büyük bir pazar haline geleceği düşünülen NFT dünyasında dudak uçuklatan rakamlara eserler satılıyor. Örneğin, geçtiğimiz günlerde bir mega yat NFT'si 650 bin dolara satılmıştı. Yine sanal bir dünya olan Decentraland'da ise bir dijital arazi 2.43 milyon dolara satılmış ve dünyanın ünlü şehirlerinde yer alan birçok evin fiyatını geride bırakmıştı. Ancak bu kez haberimizin konusu dudak uçuklatan fiyata sahip bir NFT değil. Haberimizin konusu, bir yazım hatası yüzünden şanssız bir NFT satıcının başına gelenlerin hikayesi.

YAZIM HATASI YÜZÜNDEN NFT, DÜŞÜK FİYATA SATILDI

Her şey popüler bir NFT koleksiyonu olan Bored Ape Yacht Club'ın yine bir maymunu tasvir eden NFT'sinin, sahibi Max (veya maxnaut) tarafından satışa çıkarılmasıyla başladı. Max, NFT'yi 75 ETH (yaklaşık 300 bin dolar) fiyatla satışa sunmayı amaçladı. Ancak bunun yerine, bir yazım hatası yaparak fiyata 0.75 ETH (yaklaşık 3 bin dolar) yazdı.

satış-2

Can Bonomo illüstrasyonlarını NFT'ye uyarladı!Can Bonomo illüstrasyonlarını NFT'ye uyarladı!

Hata düzeltilemeden, söz konusu NFT görünüşe göre bir bot tarafından saniyeler içinde satın alındı. Bu, amaçlanan fiyatın yüzde biriydi. Böylece Max, sadece “şişman parmak hatası” olarak nitelendirilen bir yazım hatasından dolayı yüz binlerce dolarlık bir kayıp yaşadı.

"SANIRIM KONSANTRASYON KAYBI"

Konuyla ilgili olarak CNET'e konuşan Max, “Nasıl oldu? Sanırım konsantrasyon kaybı… Her gün birçok öğe listeliyorum. Parmağım fareye tıkladığında hatayı anında gördüm ama bir bot 8 ETH (yaklaşık 34 bin dolar) gaz ücreti olan bir işlem gönderdi ve ben iptal'e basıncaya kadar işlem hızlıca gerçekleşti. Böylece 250 bin dolarım gitti" ifadelerini kullandı.

NFT'nin OpenSea sayfasına göre, düşük bir fiyata NFT'nin sahibi olan kişi, son olarak 59,99 ETH karşılığında eseri bir başkasına sattı.

NFT satış sayfası

Sosyal medyada viral oldu! Metaverse'te yüz binlerce dolara satıldıSosyal medyada viral oldu! Metaverse'te yüz binlerce dolara satıldı

NFT NEDİR?

NFT (Non-Fungible-Token), değiştirilemez ve takas edilemez. Bu açıdan biricik olma değeri taşırlar. Örnek vermek gerekirse herhangi bir sanatçı veya kişi, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde bu NFT'lerin değiştirilmesi söz konusu değildir. NFT'lerin özel dijital imzası olur ve bu imza ile telif hakkı korunur. Öte yandan söz konusu NFT'den yapılan satış ile her seferinde NFT sahibine telif hakkı ücreti kripto ile ödenir.

NFT, takas edilemez jetonlar anlamına gelir. Sanat eserlerinin dijitale dönüşmesi ve dijitalde satılması demektir. En önemli özelliği tek (biricik) olmasıdır. NFT'ler blockchain (blok zinciri) teknolojisini kullanır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Develer arenaya sığmadı, ortalık savaş alanına döndüKorku dolu anlar! Develer arenaya sığmadı, ortalık savaş alanına döndü
PARTNER Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek
Televizyonları yeni bir boyuta taşıyan eklentiler!Televizyonları yeni bir boyuta taşıyan eklentiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Baba Yaşar Özek kızı Berfin Özek'e sitem etti

Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Baba Yaşar Özek kızı Berfin Özek'e sitem etti

4 çocuk yanarak öldü! Yürek burkan fotoğraflar ortaya çıktı

4 çocuk yanarak öldü! Yürek burkan fotoğraflar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.