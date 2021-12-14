NFT dünyasını şaşırtan olay! Yazım hatası yapınca yüz binlerce dolardan oldu

NFT dünyası, yükselen trendini sürdürüyor. Özellikle metaverse'ün gelişimi ile birlikte çok daha büyük bir pazar haline geleceği düşünülen NFT dünyasında dudak uçuklatan rakamlara eserler satılıyor. Örneğin, geçtiğimiz günlerde bir mega yat NFT'si 650 bin dolara satılmıştı. Yine sanal bir dünya olan Decentraland'da ise bir dijital arazi 2.43 milyon dolara satılmış ve dünyanın ünlü şehirlerinde yer alan birçok evin fiyatını geride bırakmıştı. Ancak bu kez haberimizin konusu dudak uçuklatan fiyata sahip bir NFT değil. Haberimizin konusu, bir yazım hatası yüzünden şanssız bir NFT satıcının başına gelenlerin hikayesi.

YAZIM HATASI YÜZÜNDEN NFT, DÜŞÜK FİYATA SATILDI

Her şey popüler bir NFT koleksiyonu olan Bored Ape Yacht Club'ın yine bir maymunu tasvir eden NFT'sinin, sahibi Max (veya maxnaut) tarafından satışa çıkarılmasıyla başladı. Max, NFT'yi 75 ETH (yaklaşık 300 bin dolar) fiyatla satışa sunmayı amaçladı. Ancak bunun yerine, bir yazım hatası yaparak fiyata 0.75 ETH (yaklaşık 3 bin dolar) yazdı.

Hata düzeltilemeden, söz konusu NFT görünüşe göre bir bot tarafından saniyeler içinde satın alındı. Bu, amaçlanan fiyatın yüzde biriydi. Böylece Max, sadece “şişman parmak hatası” olarak nitelendirilen bir yazım hatasından dolayı yüz binlerce dolarlık bir kayıp yaşadı.

"SANIRIM KONSANTRASYON KAYBI"

Konuyla ilgili olarak CNET'e konuşan Max, “Nasıl oldu? Sanırım konsantrasyon kaybı… Her gün birçok öğe listeliyorum. Parmağım fareye tıkladığında hatayı anında gördüm ama bir bot 8 ETH (yaklaşık 34 bin dolar) gaz ücreti olan bir işlem gönderdi ve ben iptal'e basıncaya kadar işlem hızlıca gerçekleşti. Böylece 250 bin dolarım gitti" ifadelerini kullandı.

NFT'nin OpenSea sayfasına göre, düşük bir fiyata NFT'nin sahibi olan kişi, son olarak 59,99 ETH karşılığında eseri bir başkasına sattı.

NFT NEDİR?

NFT (Non-Fungible-Token), değiştirilemez ve takas edilemez. Bu açıdan biricik olma değeri taşırlar. Örnek vermek gerekirse herhangi bir sanatçı veya kişi, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde bu NFT'lerin değiştirilmesi söz konusu değildir. NFT'lerin özel dijital imzası olur ve bu imza ile telif hakkı korunur. Öte yandan söz konusu NFT'den yapılan satış ile her seferinde NFT sahibine telif hakkı ücreti kripto ile ödenir.

NFT, takas edilemez jetonlar anlamına gelir. Sanat eserlerinin dijitale dönüşmesi ve dijitalde satılması demektir. En önemli özelliği tek (biricik) olmasıdır. NFT'ler blockchain (blok zinciri) teknolojisini kullanır.

