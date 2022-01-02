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NFT'ye giriş seçmeli ders oldu! Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar duyurdu

02.01.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca dolarlık satışların gerçekleştiği NFT (non-fungible token) dünyası için önemli bir adım atan Ankara Üniversitesi, "NFT'ye giriş" dersini seçmeli derslere ekledi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "NFT'ye giriş" dersinin senato kararıyla genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

NFT'ye giriş seçmeli ders oldu! Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar duyurdu

Ankara Üniversitesi'nden, son zamanlarda gittikçe büyüyen ve milyonlarca dolarlık satışların gerçekleştiği NFT (non-fungible token) furyasına yönelik önemli bir adım geldi.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN "NFT'YE GİRİŞ" ADIMI

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "NFT'ye giriş" dersinin senato kararıyla genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklendiğini bildirdi.

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Ünüvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü senato kararıyla, Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü "NFT'ye giriş" dersi üniversitemiz genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklendi. Üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.

70 KİŞİLİK KONTENJAN

Alınan bilgiye göre, "NFT'ye giriş" dersi ilk kez 2022 yılı bahar yarıyılında seçmeli dersler arasında yer alacak, derse bir şube ve 70 kişilik kontenjan ayrılacak.

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(AA)

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