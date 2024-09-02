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NG Kütahya Seramik yine yeni bir ilki başardı

02.09.2024 11:50
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ERKAN GÜRAL: “NG Kütahya Seramik ve ürünlerinin dünyanın en saygın kurumlarından biri olan NSF tarafından sertifika ile takdir edilmesi hem bizim hem de sektörümüz için gurur verici.’’

NG Kütahya Seramik yine yeni bir ilki başardı

Türk seramik sektörünün lider markası NG Kütahya Seramik, bugüne kadar aldığı sertifika ve ödüllerine bir yenisini daha ekledi. NG Kütahya Seramik’e, gıda alanında Türkiye’de kendi sektörü içerisinde ilk kez Uluslararası NSF (National Sanitation Foundation) Sertifikası verildi. NG Kütahya Seramik, NSF sertifikasını dünyada sadece birkaç ülkede üretilebilen 160×320 ebatlarındaki dünyanın en büyük seramiklerinden oluşan NG Stone serisi ürünleriyle aldı. NSF sertifikası dünyada, tasarım, hijyen, sağlık, güvenirlilik ve yüksek kalite standartlarını karşılayan ürün ve markalara veriliyor.

NSF, Dünyanın En Saygın Sertifikalarından

NSF Belgesi, incelediği ve test ettiği ürünlerde başta hijyen ve sağlık olmak üzere aranan tüm koşulları sağladığını gösteren ve dünyanın neredeyse tamamında geçerli olan bir sertifikasyon olarak kabul ediliyor. 1944 yılında kurulan ve küresel ölçekte faaliyet gösteren NSF’nin (Ulusal Sanitasyon / Hijyen Vakfı) en temel amacı halk sağlığını korumak ve tüketicileri güvenilir, yüksek kaliteli ürün ve markalarla buluşturmak. Yapılan toksikolojik testler ve denetimler sonucu NG Kütahya Seramik ürünlerinin NSF kriterlerine uygun olduğu belgelendi.

NG Stone Serisine Uluslararası Sağlık ve Kalite Onayı

İtalya, İspanya ve Hindistan’dan sonra dünyanın en büyük ebatlı 160×320 ölçülerindeki yekpare seramiklerini Türkiye’de ilk kez üretmeyi başaran NG Kütahya Seramik, ürünlerini uluslararası NSF sertifikası ile de taçlandırmış oldu. NG Stone serisinde yer alan devasa boyutlardaki seramikler, yaşam alanlarının her köşesinde olağanüstü bir etki yaratmak için tasarlandı. NG Stone serisi sadece bir seramik değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı olarak düşünüldü.

NG Stone serisi uygulama ve kullanım anlamında birçok üstün özelliğe sahip. İç ve dış mekân başta olmak üzere lavabo ve tezgâh gibi çok sayıda alanda kullanılabilen serinin diğer özellikleri kolay temizlenmesi, hijyenik yüzeyi, farklı yüzey seçenekleri, lekelenmeye ve kimyasallara karşı dirençli yapısı, termal şok, nem, UV ışınları, çizilme ve aşınmalara karşı son derece dayanıklı olması.

Erkan Güral: “NSF sertifikası ürünlerimizdeki hijyen ve halk sağlığının yeni tescili”

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, dünyanın kabul ettiği NSF sertifikasının NG Stone ürünlerindeki kalitenin bir sonucu olduğunu söyleyerek şunları kaydetti: “Dünyanın en büyük ebatlı seramiklerini Türkiye’de ilk üreten olabilmek için özellikle geçtiğimiz yıl tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük emekler verdik. Sadece üretmek yetmiyordu; aynı zamanda da en iyisini yapmamız gerekiyordu. Uzun süren çabalarımızla dayanıklı, sağlık ve hijyen açısından güvenli, kalitede standartları en üst seviyelere çıkaran dünyanın en büyük ebatlı seramiklerini üretmeyi başardık. Bu çabalarımız Türk seramik sektöründe ilk kez, dünyanın en saygın kurumlarından biri olan National Sanitation Foundation (NSF) tarafından da sertifika ile tescillendi. NG Kütahya Seramik markası ve ürünlerinin NSF sertifikasıyla takdir edilmesi hem bizim hem de sektörümüz için gurur verici bir gelişme.’’

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Anahtar Kelimeler:
Seramik
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