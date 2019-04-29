Ng Style’in yeni koleksiyonları yalnızca Morhipo.com’da olacak

İSTANBUL, (DHA)- Morhipo.com, kadın giyim markası Ng Style ile iş birliği yaptığını duyurdu. Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, “Markanın yeni koleksiyonları yalnızca Morhipo.com müşterileri ile buluşacak” dedi. Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, Ng Style markası ile iş birliği yaptıklarını açıkladı. İş birliği kapsamında, markanın yeni koleksiyonlarının yalnızca Morhipo.com müşterileriyle buluşacağı duyuruldu. İşbirliği hakkında değerlendirme yapan Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, “Morhipo.com olarak modayı takip etmeyi seven, oldukça sadık ve yenilikleri çok çabuk kucaklayan bir müşteri tabanımız var. Müşterilerimiz hizmet kalitesine ve deneyime çok önem veriyor. Sevdiği, sadece kendine özel markaları da yine sevdiği kanaldan büyük bir sadakatle alıyor. Ng Style ile yaptığımız ortak kampanyalarda müşterilerimizin büyük beğenisi ve talebiyle karşılaştık. Nazlı Gürer Aldıkaçtı ile markayı tamamen online’a ve Morhipo.com’a adapte etmek için birlikte çalışmaya karar verdik. Artık Morhipo.com müşterileri tüm Türkiye ve yurtdışı sitelerimizde markayla buluşacak” diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER "İdo'nun ayaklarını yıkarım!" İBB binasına "T.C." ibaresi eklenecek 'Aile içinde kaybedilen birikimler, ülke için büyük zarar'

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI YARATMAYI HER ZAMAN ÖNEMSİYORUZ” Ng Style markasının yaratıcısı Nazlı Gürer Aldıkaçtı ise, Sürdürülebilir bir başarı yaratmanın markaları için bugüne kadar çok önemli olduğuna dikkat çekti. Aldıkaçtı, “E-ticaretin gelişmesi, kullanıcıların interneti benimsemeleri ve mobil ticaretin yükselmesiyle birlikte perakende sektörü artık çok farklı bir döneme girdi. Sürdürülebilir bir başarı yaratmak markamız için bugüne kadar çok önemli oldu. Değişen pazar ve müşteri dinamikleri çerçevesinde online’a adaptasyon sürdürülebilirlik açısından değerli ve gerekli. Bu nedenle Morhipo.com’un işbirliği talebini olumlu değerlendirdik. Markamızın web kanalına uyarlanması ve internet üzerinden alışveriş eğilimi yüksek moda müşterisiyle buluşmasında Morhipo.com çok değerli bir kanal ve marka olacak. Modadaki uzmanlığı, doğru moda markalarını doğru şekilde konumlandırması, modadaki yenilikleri sürekli ve özenli bir şekilde müşterileriyle buluşturması nedeniyle Morhipo.com markamızın tercihi oldu” ifadelerini kullandı.