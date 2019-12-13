NHK İstanbul Bürosu açılış töreni

NHK'nin yeni açılan şubesi sayesinde Türkiye'den Japon halkına daha fazla bilgi gönderilmesini arzu ettiğini dile getiren Miyajima, daha çok Japon şirketinin ve turistinin Türkiye'ye gelmesi umudunu dile getirdi.

Miyajima, Japonya'daki tek kamu organı olan NHK'nin dürüst, tarafsız ve Japon halkı tarafından güvenilir olduğunu vurguladı.

Hilton Istanbul Bosphorus'ta düzenlenen törene, NHK Başkanı Ryoichi Ueda, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, AA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman ve çok sayıda davetli katıldı.

- "Birbirimizi karşılıklı tanımamız önemli"

NHK Başkanı Ryoichi Ueda, Türkiye ve Japonya'nın uzun zamandır dostluk ilişkisini sürdürdüğünü belirtti.

Türk-Japon ilişkilerinin Türkiye'nin gelişmesiyle daha da derinleşeceğini düşündüğünü vurgulayan Ueda, şöyle devam etti:

"Birbirimizi karşılıklı tanımamız önemli. Bu dostluk ilişkisini geliştirmek ve Japonya'yı size daha da iyi tanıtabilmek, doğru bilgileri size ulaştırmak için İstanbul Ofisi'ni açtık. NHK World'ün bu yıldan itibaren Türkçe internet servisi başlayacak olup Türk halkına Japonya'dan ve dünyadan haberler ulaştıracağız. Özellikle doğru haberi yerinde aramak gerekiyor. Biz de NHK olarak Japon seyircilere doğrudan haberi götüreceğiz ve o zaman ilişkilerimiz daha da gelişecek."

Ueda, Türkiye ekonomisinin sağlam şekilde yükseliş gösterdiğini anlatarak, ''Türkiye, kuruluşunun 100 yılı olan 2023'te dünyanın en büyük 10. ekonomisi arasında yer almayı hedeflemektedir. Bunun örneklerinden biri de bu yıl açılan yeni havalimanıdır.'' dedi.

- "İki kadim medeniyet birbirine daha çok yakınlaşacak"