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NHK İstanbul Bürosu açılış töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 22:31 | Son Güncelleme

Japonya Yayın Kurumu Başkanı Ryoichi Ueda: - "NHK World'ün bu yıldan itibaren Türkçe internet servisi başlayacak olup, Türk halkına Japonya'dan ve dünyadan haberler ulaştıracağız'' - TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: - "Hem TRT Genel Müdürü hem de Asya Pasifik Yayıncılar Birliği Başkan Yardımcısı olarak NHK'ye Türkiye'deki çalışmalarında da destek olmak için elimizden gelen desteği vereceğimizi belirtmek isterim"

İSTANBUL (AA) - Japonya Yayın Kurumu (NHK) İstanbul Bürosu'nun açılış töreni yapıldı.

Hilton Istanbul Bosphorus'ta düzenlenen törene, NHK Başkanı Ryoichi Ueda, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, AA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, NHK'nin İstanbul Bürosu'nun açılışına katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'ye 2 yıl 3 ay önce geldiğini belirten Miyajima, bu zaman diliminde Türkiye'de 35 ili ziyaret ettiğini anlattı.

Miyajima, Japonya'daki tek kamu organı olan NHK'nin dürüst, tarafsız ve Japon halkı tarafından güvenilir olduğunu vurguladı.

NHK'nin yeni açılan şubesi sayesinde Türkiye'den Japon halkına daha fazla bilgi gönderilmesini arzu ettiğini dile getiren Miyajima, daha çok Japon şirketinin ve turistinin Türkiye'ye gelmesi umudunu dile getirdi.

- "Birbirimizi karşılıklı tanımamız önemli"

NHK Başkanı Ryoichi Ueda, Türkiye ve Japonya'nın uzun zamandır dostluk ilişkisini sürdürdüğünü belirtti.

Türk-Japon ilişkilerinin Türkiye'nin gelişmesiyle daha da derinleşeceğini düşündüğünü vurgulayan Ueda, şöyle devam etti:

"Birbirimizi karşılıklı tanımamız önemli. Bu dostluk ilişkisini geliştirmek ve Japonya'yı size daha da iyi tanıtabilmek, doğru bilgileri size ulaştırmak için İstanbul Ofisi'ni açtık. NHK World'ün bu yıldan itibaren Türkçe internet servisi başlayacak olup Türk halkına Japonya'dan ve dünyadan haberler ulaştıracağız. Özellikle doğru haberi yerinde aramak gerekiyor. Biz de NHK olarak Japon seyircilere doğrudan haberi götüreceğiz ve o zaman ilişkilerimiz daha da gelişecek."

Ueda, Türkiye ekonomisinin sağlam şekilde yükseliş gösterdiğini anlatarak, ''Türkiye, kuruluşunun 100 yılı olan 2023'te dünyanın en büyük 10. ekonomisi arasında yer almayı hedeflemektedir. Bunun örneklerinden biri de bu yıl açılan yeni havalimanıdır.'' dedi.

- "İki kadim medeniyet birbirine daha çok yakınlaşacak"

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, NHK'nin İstanbul Ofisi sayesinde Asya'nın iki ucunda yaşayan iki kadim medeniyetin birbirine daha çok yakınlaşacağına söyledi.

Hem TRT Genel Müdürü hem de Asya Pasifik Yayın Birliği Başkan Yardımcısı olarak NHK'ye Türkiye'deki çalışmalarında da destek olmak için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirten Eren, şunları kaydetti:

''Hem NHK Başkanı Ryoichi Ueda ile aramdaki değerli dostluğumuzu hem de kurumlarımız arasındaki güçlü iletişimi, birlikte ortaya çıkaracağımız kaliteli yapımlar ile taçlandırmayı temenni ediyorum. Asya Pasifik Yayın Birliği'nde de Ryoichi Ueda ile birlikte çalışıyoruz. Asya Pasifik Yayın Birliği dünya nüfusunun yarısından fazlasına seslenen dünyanın en büyük yayın kurulu ve Asya-Pasifik bölgesinin güçlü sesi. Biz burada da medeniyetlerimizin ortak değerler mirasından aldığımız feyizle birlikte yürüyoruz. Yaklaşık bir ay önce Asya Pasifik Yayın Birilği toplantısı için Tokyo'daydık. Çeşitli kategorilerde içerik projelerini burada değerlendirme imkanı bulduk. Bizleri Tokyo'da tüm samimiyetleri ve büyük bir özenle ağırlayan Ueda'ya misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

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