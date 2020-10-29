Nice'de bıçaklı saldırı: Üç ölü

Terör şüphesi ile soruşturma başlatıldı.Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda en az üç kişi yaşamını yitirdi. Polis yetkilileri, saldırıda üç kişinin öldürüldüğünü ve altı kişinin de yaralandığını açıkladı.

Reuters'in haberine göre bir polis yetkilisi, saldırıda bir kadının başının kesilerek öldürüldüğü söyledi.

Polis, yakalanmaya çalışılırken yaralanan saldırganın hastaneye kaldırıldığını ve ifadesinin alındığı bilgisini verdi.

Terör şüphesi ile soruşturma başlatıldı

Olayı teyit eden Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise saldırıya ilişin ayrıntılı açıklama yapmadı.

Saldırının ardından Paris Terörle Mücadele Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Alman haber ajansı dpa, cinayetlerin bir terör eylemi olduğu şüphesi ile savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"Dehşet verici şekilde öldürüldü"

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, eylemi bir terör saldırısına işaret ettiğini ifade eden Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, BFM televizyonuna saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.