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Nice'de bıçaklı saldırı: Üç ölü

29.10.2020 14:34 | Son Güncelleme

Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişi yaşamını yitirdi.

Nice'de bıçaklı saldırı: Üç ölü

Terör şüphesi ile soruşturma başlatıldı.Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda en az üç kişi yaşamını yitirdi. Polis yetkilileri, saldırıda üç kişinin öldürüldüğünü ve altı kişinin de yaralandığını açıkladı.

Reuters'in haberine göre bir polis yetkilisi, saldırıda bir kadının başının kesilerek öldürüldüğü söyledi.

Polis, yakalanmaya çalışılırken yaralanan saldırganın hastaneye kaldırıldığını ve ifadesinin alındığı bilgisini verdi.

Terör şüphesi ile soruşturma başlatıldı

Olayı teyit eden Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise saldırıya ilişin ayrıntılı açıklama yapmadı.

Saldırının ardından Paris Terörle Mücadele Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Alman haber ajansı dpa, cinayetlerin bir terör eylemi olduğu şüphesi ile savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"Dehşet verici şekilde öldürüldü"

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, eylemi bir terör saldırısına işaret ettiğini ifade eden Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, BFM televizyonuna saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Saldırganın yaralanmasının ardından da defalarca "Allahu Ekber" diye bağırdığını belirten Estrosi, saldırı sonucu üç kişinin öldüğünü söyledi. Estrosi, iki kişinin kilisenin içinde öldürüldüğünü ve kaçan üçüncü kişinin de aldığı yaralar sonucu yaşamını yitidiğini aktardı.

Estrosi, kurbanların "dehşet verici bir şekilde" öldürüldüğü söyledi. Bu ay içinde Paris yakınlarında başı kesilerek öldürülen öğretmen Samuel Paty'e işaret eden Belediye Başkanı, "Hiç kuşkusuz, Conflans Sainte Honorine'de öldürülen kahraman öğretmen Samuel Paty'e karşı kullanılan yöntem ile aynıydı" şeklinde konuştu.

47 yaşındaki tarih öğretmeni Samuel Paty, Conflans-Sainte-Honorine'de çalıştığı okul yakınlarında yaklaşık iki hafta önce başı kesilerek öldürülmüştü. Öğretmenin ifade özgürlüğünü ele aldığı derste, Muhammed Peygamber karikatürlerini kullandığı aktarılmıştı. Cumhurbaşkanı Emmannuel Macron'un radikal İslamcı bir terör eylemi olarak nitelendirdiği saldırı, ülkede tepkiyle karşılanmıştı.

Reuters,AP,KNA,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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