Nick Cave'in acı günü! En büyük oğlu da hayatını kaybetti

Önümüzdeki ağustos ayında Türkiye'deki hayranlarıyla İstanbul konserinde buluşmaya hazırlanan dünyaca ünlü şarkıcı Nick Cave’in en büyük oğlu Jethro Lazenby’den acı haber geldi. 31 yaşındaki Lazenby, hayatını kaybetti.
Mart ayında annesine saldırmaktan tutuklanan Jethro Lazenby’a vefatından önce şizofreni teşhisi konduğu da belirtildi. Hapiste tutulan Jethro Lazenby'ın geçen hafta serbest bırakıldığı öğrenildi.
Jethro Lazenby, son of Nick Cave, dies aged 31 https://t.co/rmLSaVPZN5— The Guardian (@guardian) May 9, 2022
Oğlunun vefat haberini bizzat duyuran Cave, "Büyük bir üzüntüyle söylemek isterim ki oğlum Jethro yaşamını yitirdi. Bu zamanlarda ailemizin mahremiyetine saygı gösterdiğiniz için minnettar olacağız." dedi.
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