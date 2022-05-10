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Nick Cave'in acı günü! En büyük oğlu da hayatını kaybetti

10.05.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü müzisyen Nick Cave'in en büyük oğlu Jethro Lazenby'nin 31 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Cave, 7 yıl önce de Brighton'da bir uçurumdan düşen çocuğu Arthur'un vefatıyla sarsılmıştı.

Nick Cave'in acı günü! En büyük oğlu da hayatını kaybetti

Önümüzdeki ağustos ayında Türkiye'deki hayranlarıyla İstanbul konserinde buluşmaya hazırlanan dünyaca ünlü şarkıcı Nick Cave’in en büyük oğlu Jethro Lazenby’den acı haber geldi. 31 yaşındaki Lazenby, hayatını kaybetti.

Mart ayında annesine saldırmaktan tutuklanan Jethro Lazenby’a vefatından önce şizofreni teşhisi konduğu da belirtildi. Hapiste tutulan Jethro Lazenby'ın geçen hafta serbest bırakıldığı öğrenildi.

ACI HABERİ KENDİSİ DUYURDU

Oğlunun vefat haberini bizzat duyuran Cave, "Büyük bir üzüntüyle söylemek isterim ki oğlum Jethro yaşamını yitirdi. Bu zamanlarda ailemizin mahremiyetine saygı gösterdiğiniz için minnettar olacağız." dedi.

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