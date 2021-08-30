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  4. Nick Jonas ve Priyanka Chopra’dan güldüren paylaşım! Eşinin kalçasını yemek istedi

Nick Jonas ve Priyanka Chopra’dan güldüren paylaşım! Eşinin kalçasını yemek istedi

30.08.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000 yılında Dünya Güzeli unvanını kazanan Priyanka Chopra, 2018 yılında Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Nick Jonas ile evlenmişti. Priyanka Chopra, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını güldürdü.

Nick Jonas ve Priyanka Chopra’dan güldüren paylaşım! Eşinin kalçasını yemek istedi

Hintli sinema oyuncusu ve şarkıcısı Priyanka Chopra, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını güldürdü. Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Nick Jonas ile evli olan yıldız isim 2000 yılında Dünya Güzeli ünvanını kazanmıştı.

ÇEKİMLER İÇİN LONDRA’DA

Yeni dizisi Citadel’in çekimleri için Londra’da bulunan güzel isim, bir süredir turne için ABD’de olan kocasından ayrı kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde Londra’da buluşan çift, Instagram hesabından bol bol paylaşım yapıyor. Çiftin son paylaşımı hayranlarını güldürdü.

Nick Jonas’ın eşi Priyanka Chopra’nın kalçasında çatal bıçakla verdiği poz, Instagram’ın dikkat çeken paylaşımlarından biri oldu.

Ekran Alıntısı

Priyanka Chopra, o anları “Atıştırmalık” notuyla paylaşırken, eşi Nick Jonas ise fotoğrafın altına “lezzetli” yorumunda bulundu. Ünlü çiftin paylaşımı çok kısa sürede 3 milyondan fazla beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Nick Jonas Priyanka Chopra Instagram
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
millet bu yemekten bulsa çatal kullanmadan yer de eline geçmiyor işte

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