Nicki Minaj 100 milyon dolarlık servetiyle en zengin rapçi oldu

Dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj, 100 milyon doların üzerindeki serveti ile en zengin ilk kadın rapçi oldu…

Nicki Minaj 100 milyon dolarlık servetiyle en zengin rapçi oldu

Uzun yıllardır müzik piyasasının içinde olan Minaj, konu ile ilgili henüz bir yorum yapmasa da, haber, ünlü rapçinin plak şirketi Young Money tarafından onaylandı.

Şirket, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Nicki Minaj, 100 milyon dolarlık net servetiyle, tarihteki ilk kadın rapçi oldu” dedi…

Nicki Minaj Kimdir? Gerçek adı Onika Tanya Maraj olan sahne adıyla Nicki Minaj, 8 Aralık 1982 tarihinde Carol ve Robert Maraj çiftinin bir çocuğu olarak Trinidad ve Tobago’nun başkenti olan Port of Spain’de dünyaya gelmiştir.

Beş yaşına kadar büyükannesiyle Saint James’te yaşamıştır ve zaman zaman annesi tarafından ziyaret edilmiştir. Daha sonra annesiyle birlikte New York City’nin Queens ilçesine yerleşmiştir.

Nicki Minaj ilköğretim öğreniminde Clarence Witherspoon School’a ve Elizabeth Blackwell Middle School’a devam etmiştir ve burada klarnet çalmayı öğrenmiştir. Sonra müzik, görsel ve sahne sanatları konusunda uzmanlaşmış bir şekilde LaGuardia High School’dan mezun olmuştur. Bir aktris olmak isteyen Nicki Minaj, 2001 yılında “In Case You Forget” adlı Off-Broadway tiyatro oyununda yer almıştır.

Oyunculukta başarısız olmasının ardından 19 yaşında Bronx’taki Red Lobster’da garson olarak çalışmaya başlamıştır. Ancak müşterilere karşı nezaketsiz davranışlarından dolayı işten çıkarılmıştır. Daha sonrasında benzer nedenlerden dolayı en az onbeş kere daha işten çıkarılmıştır.

Nicki Minaj, Brooklyn’de müzik yapan “Full Force” adlı grup ile bir anlaşma imzalamıştır ve Lou$tar, Scaff Beezy ve 7even Up’tan oluşan “Hoodstars” adlı dört kişilik bir grupta rap yapmaya başlamıştır. 2004 yılında grup, WWE Diva Victoria için “Don’t Mess With” adlı bir şarkı kaydetmiştir.

Grubun başarısından tatmin olmadığı için Nicki Minaj gruptan ayrılmıştır. O sıralarda “Myspace” profiline birkaç şarkı yüklemiştir. Brooklyn plak şirketi Dirty Money Entertainment CEO’su Fendi, Nicki Minaj’ın şarkılarını keşfetmiştir ve bir temas kurarak şirkete davet etmiştir.

Başlangıçta adını “Nicki Maraj” olarak kullanmıştır ancak daha sonra “Nicki Minaj” adını benimsemiştir. Under Fendi’nin şirketinde, New Yorklu yeraltı rapçilerinin konu edildiği “The Come Up Volume 11” adlı popüler sokak DVD’sinde yer almıştır.

Nicki Minaj “Playtime Is Over” adlı ilk mixtape çalışmasını 2007 yılında Dirty Money Records etiketiyle yayımlamıştır. “Sucka Free” adlı ikinci mixtape çalışmasını 12 Nisan 2008 tarihinde Be etiketiyle yayımlamıştır ve aynı yıl Underground Müzik Ödülleri’nden “Yılın En İyi Kadın Sanatçısı” ödülünü kazanmıştır.

Bu yıllar arasında kazandığı başarılarla oldukça ünlenen şarkıcı, 2010 yılında Rihanna’nın “Raining Men” şarkısına düet yapmıştır. 2011 yılında ise “Victoria Secret” podyumunda “Super Bass” şarkısı ile gösteri düzenlemiştir.

“Pink Friday: Roman Reloaded” adlı ikinci stüdyo albümünü 2 Nisan 2012 tarihinde yayımlamıştır. 12 Şubat 2012 tarihinde Nicki Minaj, “Roman Holiday” şarkısını 54. Grammy Ödülleri’nde seslendirmiştir ve Grammy sahnesinde performans sergileyen ilk solo kadın rapçi olmuştur.