Nicki Minaj ve kocasından iddialı pozlar

Rapçi Nicki Minaj paylaşımlarıyla olay oldu. Minaj ve eşi Kenneth Petty iddialı pozlarıyla sosyal medyada dikkat çekti.

Ünlü çiftin paylaşımlarına beğeni yağdı.

HAYATI DİZİ OLUYOR

Dijital yayın platformu HBO Max, rap yıldızı Nicki Minaj’ın hayatını konu eden bir belgesel serisi için hazırlıklara başladı. Henüz ismi bilinmeyen seri, altı bölümden oluşacak.

Bantmag'in aktardığına göre, belgesel serisinin yönetmenliğini, tüm zamanların en iyi hip hop belgeseli olarak tanımlanan Jay-Z’nin Fade To Black’iyle başlayan kariyerinde birçok yapıma imza atan Michael John Warren üstlenecek. Warren, 2010 ve 2015 yıllarında MTV için her biri 40 dakika uzunluğunda iki Nicki Minaj belgeseli çekmişti.



Warren yeni Nicki Minaj belgesel serisi hakkında, “Bu serinin döneminin en ikonik müzisyenlerinden birine kapsamlı bir bakış sunacak olmasının yanı sıra sanatçı kimliğinin ardındaki cesur kadın Onika’yı belgeleyecek olmasını seviyorum. Hepimizin onun profesyonel ve kişisel hayatından bir şeyler öğrenebileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

